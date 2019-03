Guaidó demana manifestacions per la seva tornada a Veneçuela

Actualitzada 04/03/2019 a les 07:24

ELS EUA BUSQUEN "UNA COALICIÓ ÀMPLIA" PER FER FORA MADURO

L'assessor de Seguretat de la Casa Blanca, John Bolton, va afirmar ahir que els EUA busquen una “coalició àmplia” internacional per reemplaçar al president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i “tot el règim corrupte”. “M'agradaria veure una coalició tan àmplia com puguem reunir per reemplaçar a Maduro, reemplaçar al seu règim corrupte. Això és el que estem intentant fer”, va dir Bolton en declaracions a la cadena de televisió estatunidenca CNN. Bolton assegura que ha arribat a publicar uns 150 tuits sobre Veneçuela, la majoria en espanyol, en el marc dels esforços per recaptar suports per a “una transició pacífica del poder de Maduro a Juan Guaidó”, qui els EUA reconeixen com a president del país sud-americà.

El cap del Parlament veneçolà i líder opositor, Juan Guaidó, reconegut com a president interí de Veneçuela per mig centenar de Governs, va cridar ahir a manifestar-se avui en tot el país davant del seu imminent retorn, després d'una gira de diversos dies a cinc nacions de Llatinoamèrica. “Convoco el poble veneçolà a concentrar-se, en tot el país. Atents a les xarxes oficials, estarem informant punts de concentració”, va indicar el líder opositor al seu compte de Twitter.La Secretaria General de Comunicació de la Presidència equatoriana va informar que aquest matí Guaidó va mantenir un desdejuni amb la comunitat veneçolana. Dissabte es va reunir amb el president equatorià, Lenín Moreno, a la Base Naval de Salinas, a la província meridional de Santa Elena, qui li va traslladar el suport del seu Govern perquè torni la llibertat i la democràcia a Veneçuela. “Estem disposats a convertir-nos en els qui ajudem al fet que per fi a Veneçuela torni la llibertat i la democràcia”, va dir el mandatari equatorià després de la seva audiència privada amb el veneçolà. Guaidó tenia previst aquest matí abandonar l'Equador i tornar al seu país després de concloure una gira per l'Argentina, Paraguai, Colòmbia i el Brasil a la recerca de suport polític.El 23 de gener passat, Guaidó es va adjudicar les competències de l'Executiu veneçolà com a president encarregat en considerar que Maduro usurpa el càrrec i va col·lectar el reconeixement de mig centenar de països, entre els quals l'Equador. Guaidó va abandonar Veneçuela el 22 de febrer burlant una prohibició de sortida del país que li va dictar la Justícia per ser culpable en una recerca relacionada amb la seva proclamació com a president encarregat, cosa que el Suprem no avala perquè reconeix només Nicolás Maduro com a cap de l'Estat. En el seu discurs de dissabte, Guaidó va apressar els funcionaris veneçolans a prendre part en les protestes convocades. Per la seva part, la Unió Europea (UE) va avisar aquest dissabte que qualsevol acció que pogués posar en perill “la llibertat, seguretat o integritat personal” del líder de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, incrementaria la tensió i mereixeria ser condemnada.