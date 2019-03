Sindicats i associacions retreuen a l'exministre la decisió de designar “un militar” com a coordinador de l'operatiu de l'1-O

Sindicats policials i associacions de guàrdies civils han mostrat la seva decepció per la compareixença en el judici del procés, en qualitat de testimoni, de l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido en considerar que es “va rentar les mans” respecte als fets ocorreguts l’1-O i no va fer una defensa a ultrança dels agents. Zoido va declarar dijous al Tribunal Suprem, on es va desvincular de l'operatiu policial i de les càrregues durant el referèndum de l'1-O, un dia en què la Policia va actuar de forma “proporcionada” davant del dispositiu “totalment insuficient” dels Mossos, que no van complir amb el promès, segons va dir.

L'exministre va assenyalar que ni ell va donar l'ordre a la Policia i la Guàrdia Civil d'intervenir l’1-O ni tampoc la de posar fi a les càrregues. Va ser una decisió que van prendre els “operatius” i ell no la va examinar perquè no acostuma a “valorar els dispositius”. Davant la seva declaració, el portaveu del Sindicat Unificat de Policia (SUP), Ramón Cosío, indica que “alguna responsabilitat havia de tenir” el màxim dirigent del Ministeri, però insisteix en la falta d'encert d'Interior a l'hora de designar “un militar”, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, al capdavant de la forces de seguretat de l'Estat i autonòmica. “No va ser encertat i les conseqüències acrediten que així ha estat”, emfatitza Cosío, qui també subratlla que el dispositiu “surt malament” també perquè “hi ha un actor”, els Mossos d'Esquadra, que tenia la responsabilitat de tancar les tres quartes parts de les escoles “i no ho va fer”.

Cosío reitera que la responsabilitat no va ser dels comandaments operatius, sinó de Pérez dels Cobos, “que és qui dissenya el dispositiu i ha de tenir tota la informació necessària d'intel·ligència i d’altra per dimensionar adequadament aquest dispositiu”. Mentrestant, el portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), Juan Fernández, considera que la declaració de Zoido va ser “decebedora” en “no assumir la seva responsabilitat quan exercia com a ministre en aquesta època”. “No reconeix que dóna l'ordre de carregar i això ha de provenir d'una autoritat governativa”, ressalta Fernández abans d'afegir que “com a ministre, independentment que donés o no l'ordre, havia de tenir-ne coneixement i saber qui la va donar”. Fernández considera que la seva intervenció “torna a posar de manifest com de difícil que és exercir la funció de policia i de guàrdia civil” i “decep tots els homes i dones que van estar en aquesta època sota les seves ordres”. Des de la Unió Federal de Policia (UFP), el seu portaveu, José María Benito, assegura que la compareixença de Zoido “va semblar més la d'un acusat que la d'un testimoni” perquè, entre altres coses, va estar “a la defensiva”. “Ens ha decebut en gran manera”, manifesta. Als policies, considera Benito, els ha molestat que no fes “una defensa a ultrança” de l'actuació aquests dies de les forces de seguretat de l'Estat, que respongués amb “evasives” i que “no hagi donat la cara” pels seus agents a Catalunya, que “van fer un treball que no els corresponia fer, el dels Mossos”. “Se’n va rentar les mans, semblava més un acusat que un testimoni i havia d'haver estat més clar i mes contundent”, resumeix Benito la seva opinió. Altres associacions consultades, com l'Associació pro-Guàrdia Civil (Aprogc), han preferit esperar les declaracions de l’exsecretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto.