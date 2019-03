El govern seguirà amb els decrets socials tot i les crítiques de l'oposició

Actualitzada 02/03/2019 a les 07:11

Redacció Madrid

El Govern espanyol té intenció de seguir endavant amb els seus “divendres socials” aprovant reials decrets llei, malgrat les crítiques de l’oposició. En aquest sentit, ahir va defensar que té la plena capacitat per fer-ho mentre no estigui en funcions, la qual cosa no passarà fins al 28 d’abril.

Mostra d’això ha estat l’últim consell de ministres abans que Pedro Sánchez firmi la dissolució de les Corts i la convocatòria de les eleccions per a l’esmentada data. Un consell en el qual es van aprovar tres reials decrets llei, dos amb importants mesures socials, referits a l’habitatge i a la igualtat laboral entre homes i dones, i un altre amb els plans de contingència a posar en marxa si acaba havent-hi un Brexit sense acord.

La vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, ho va deixar clar des del primer moment de la seva compareixença: l’executiu té “plenes funcions” per treballar i només compten les “restriccions pròpies” que dicta la Llei Electoral, relacionades amb la publicitat de la gestió, per al període de precampanya i campanya, que comença dimarts.

Calvo va respondre al PP, que ha criticat que el govern estigui “fent campanya des de la taula del consell de ministres” que seguiran amb la seva agenda “valenta, realista i prudent”, perquè no estaran en funcions fins passats els comicis. Sí que va fer, no obstant això, una fèrria defensa de la gestió d’aquests nou mesos de Pedro Sánchez al capdavant de la Moncloa, que es complien precisament ahir, ja que l’1 de juny de l’any passat va prosperar la moció de censura.

La vicepresidenta va posar en valor que l’executiu arribés llavors per convertir la política en “un espai de decisió, transformació i resposta als problemes acumulats per la crisi”, “millorar la qualitat” de vida dels ciutadans i recuperar alguns dels seus drets.

I va culpar els altres, en concret els qui no han donat suport a el projecte de llei de pressupostos, que no tirin endavant més mesures per culpa del final de la legislatura.

Calvo va negar en les seves respostes als mitjans que s’estigui fent campanya des de l’executiu, que segueix com sempre, va dir, “al mateix ritme”. Tampoc creu que amb la dissolució de les Corts la situació sigui diferent, perquè funciona la Diputació Permanent, que és la que ha de convalidar els reials decrets aprovats ahir. Sobre aquest procés, va assenyalar que s’està parlant “amb tots” els grups parlamentaris per sumar suports.

La número dos del Govern va defensar la urgència de les mesures que recull el decret d’habitatge, un pla d’“emergència i de xoc” per resoldre algunes qüestions “punyents”. L’executiu espera també comptar amb suports perquè tiri endavant el decret llei sobre mesures per afavorir la igualtat laboral entre homes i dones, que inclou l’ampliació progressiva dels permisos de paternitat, perquè en tres anys arribin a les setze setmanes i s’equiparin amb els de maternitat.



Exhumació de Franco

La vicepresidenta va insistir, d’altra banda, que l’executiu segueix endavant amb els plans d’exhumar Franco, malgrat les mesures cautelars d’un jutjat de l’Escorial que, com va recordar, es refereixen al moment final d’aquest procés, les obres per a l’extracció. I va denunciar la “cadena d’obstacles” que posa l’entorn del dictador perquè l’executiu no dugui a terme una promesa que respon a “un acord del Congrés”.