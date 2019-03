Almenys 32 morts en un atac gihadista amb camió bomba

Actualitzada 02/03/2019 a les 07:12

Redacció Mogadiscio

Almenys 32 persones van morir ahir i més de 60 van resultar ferides a Somàlia en un atac del grup gihadista Al-Shabab. L’acció terrorista va començar la nit de dijous amb l’explosió d’un camió bomba davant d’un hotel a Mogadiscio, i va seguir ahir amb la presa de diversos edificis. El camió, de gran grandària, va explotar sobre les 21 hores locals de dijous a la porta de l’hotel Maka Almukarama, situat en un dels carrers principals de Mogadiscio i envoltat de multitud de botigues i restaurants. Al vehicle hi viatjaven cinc atacants que van intentar accedir a l’hotel -freqüentat per funcionaris del govern-, per apoderar-se de l’establiment, però aquest va quedar parcialment destruït i van fugir a altres edificis pròxims, on es van atrinxerar. Després de l’explosió es van sentir ràfegues de trets. El lloc de l’atac va continuar sent escenari de tirotejos durant bona part del dia d’ahir, fins que les forces de seguretat somalis van aconseguir abatre els dos atacants que seguien amb vida sobre les sis de la tarda (hora local) d’ahir.