Forcadell admet la desobediència i nega liderar el pla independentista

L’expresidenta del Parlament reconeix que no va atendre els avisos del TC, però assegura que no va dirigir “cap estratègia” secessionista

Actualitzada 27/02/2019 a les 07:16

Redacció Madrid

L’expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell va reconèixer ahir que no va atendre els advertiments del TC ni dels lletrats de la cambra catalana respecte a l’1-O “per no censurar el debat parlamentari”, però va negar que dirigís “cap estratègia” cap a la independència.

Encara que sobre Forcadell pesa una acusació de rebel·lió de la fiscalia de fins a 17 anys de presó, el seu interrogatori davant l’ex-fiscal general Consuelo Madrigal va estar centrat en el seu rol com a màxima representant del Parlament a l’hora de tramitar iniciatives que ignoraven el Constitucional, més que per al·lusions a la violència, que marquen el tipus de la rebel·lió. En aquest estira-i-arronsa marcadament tècnic entre fiscal i acusada, Forcadell no va amagar que la seva prioritat era “afavorir el debat” i “evitar la censura al Parlament”.

“El TC ens estava demanant una cosa que és impossible. Com pot convertir-se la mesa del Parlament en un òrgan censor, que decideixi del que es pot parlar i del que no?”, va dir l’acusada, qui en tot moment va limitar les seves competències a un paper d’arbitratge a la cambra catalana.

Res, va dir, excepte el respecte als drets humans, pot condicionar ni posar límits a la llibertat d’expressió ni al debat parlamentari, ni les sentències del Constitucional ni els informes dels lletrats de la cambra. Va afirmar, però, que això no significa que es posi per sobre del TC, al qual “respecta moltíssim”, ja que “en cap moment cap membre de la mesa tenia en la seva voluntat desoir els mandats” del tribunal.

També es va desmarcar de qualsevol pla cap a la independència, per tirar per terra el relat de la fiscalia, que veu en Forcadell la líder del pilar legislatiu que dona suport al full de ruta independentista. “Jo no vaig participar ni vaig dirigir cap estratègia cap a la independència, em vaig limitar a complir amb el meu càrrec com a presidenta del Parlament”, va dir.

Forcadell també es va adherir al pensament unànime de la resta d’acusats que la declaració unilateral d’independència no té conseqüències jurídiques perquè el preàmbul de la resolució del 27-O, que al·ludia a la DUI, no es va votar, només es va llegir.

Hores abans, el líder d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va dirigir els seus esforços a reivindicar el tarannà pacífic de la societat catalana, en l’ADN de la qual, va manifestar, no està present la violència. Cuixart, que s’enfronta a la mateixa pena per rebel·lió, va negar “rotundament” que hi hagués qualsevol acte violent durant aquells dies a Catalunya. Després de presentar-se com un “pres polític”, va demanar enquadrar la manifestació del 20 de setembre a la conselleria d’Economia en el “marc mental” correcte perquè quedi clar que “no hi va haver violència”.