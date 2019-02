Benalla, en llibertat sota fiança després d'una setmana detingut

Actualitzada 27/02/2019 a les 07:18

Redacció Paris

Alexandre Benalla, l’exescorta del president francès Emmanuel Macron, va ser posat ahir en llibertat sota fiança després de prop d’una setmana detingut al costat de Vincent Crase, antic membre del partit del mandatari. La decisió ha estat adoptada pel tribunal d’apel·lacions de París malgrat l’oposició presentada per la fiscalia. Benalla va ser detingut el 19 de febrer després que els jutges consideressin que “no ha respectat les condicions de control judicial” que li van ser imposades quan se li va concedir la llibertat condicional. L’exguardaespatlles està sent sotmès a una recerca judicial i hi ha comissions d’investigació al parlament sobre la gestió que va fer la Presidència francesa de l’afer. Cal recordar que Benalla, fent-se passar per policia, va agredir diversos manifestants durant les protestes del Primer de Maig del 2018.