Els laboristes obren la porta a un nou referèndum sobre el Brexit

Jeremy Corbyn cedeix a la pressió de les bases i es mostra favorable per primer cop a celebrar una altra votació

Actualitzada 26/02/2019 a les 08:18

Redacció Londres

El líder de l’oposició al Regne Unit, el laborista Jeremy Corbyn, va declarar ahir que el seu partit “proposarà o donarà suport” a una esmena en favor d’un nou referèndum sobre la sortida britànica de la Unió Europea. Corbyn cedeix així a la pressió de les seves bases i el Partit Laborista presentarà una clàusula per ser sotmesa a votació dimecres que ve al Parlament, en la qual demanarà als diputats que donin suport a una unió duanera “permanent” amb la UE, segons un comunicat. Si aquest pla alternatiu fracassa, els laboristes “compliran la promesa” de donar suport a un nou referèndum, va detallar el portaveu per al Brexit de la formació, Keir Starmer.

Així, abans que Corbyn defensi de forma oficial un plebiscit, intentarà que la Cambra dels Comuns accepti negociar un nou acord amb Brussel·les que permeti al Regne Unit mantenir una “alineació pròxima” amb el mercat únic, així com participar en agències i programes europeus. El líder laborista també va confirmar que a la votació d’aquesta setmana donarà suport a una esmena de la seva companya de partit Yvette Cooper i del conservador Oliver Letwin que obligaria el govern a ajornar el Brexit si no hi ha acord abans del 13 de març.

“La primera ministra –la conservadora Theresa May– està deixant córrer temeràriament el rellotge en un intent per forçar els parlamentaris a triar entre el seu acord fallit i un desastrós no acord”, va sostenir Corbyn. “D’una forma o una altra farem tot el que estigui en el nostre poder per prevenir un no acord i oposar-nos al perillós Brexit dels conservadors”, va agregar el laborista.

En el congrés anual del partit, celebrat el setembre passat, Jeremy Corbyn es va comprometre a promoure una nova consulta en cas que no aconseguís forçar unes eleccions generals anticipades, però havia refusat fins ara donar-hi suport de manera explícita. La seva gestió del Brexit, juntament amb la seva suposada permissivitat amb actituds antisemites, han portat nou diputats laboristes a deixar el partit en els últims dies.