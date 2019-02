Cau la simpatia dels ciutadans respecte als Armilles Grogues

Actualitzada 26/02/2019 a les 08:18

Redacció Paris

La majoria dels francesos estan en contra del moviment dels Armilles Grogues que va esclatar a mitjan novembre contra el govern, segons un sondeig que esbossa en canvi una tendència a l’alça en la popularitat del president, Emmanuel Macron. Des que va començar l’onada de protestes, iniciada en un primer moment per la pujada del preu dels combustibles, els Armilles Grogues han gaudit del suport de la majoria dels ciutadans. No obstant això, un sondeig de la firma Odoxa publicat ahir per diversos mitjans reflecteix per primera vegada una dada negativa. Un 55% està en contra de les mobilitzacions, una xifra que es dispara entre les rendes més altes (72%) i zones urbanes (69%). Macron, en canvi, continua remuntant, encara que el nivell de popularitat encara està en el 32%, el mateix que abans de les mobilitzacions.