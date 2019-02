El papa Francesc promet portar els abusadors davant de la justícia

El pontífex afirma durant la cloenda d’una històrica cimera que farà tot el que sigui “necessari” perquè cap escàndol de tocaments i violacions s’encobreixi

El papa Francesc es va comprometre ahir a fer tot el que sigui “necessari” per portar davant de la justícia qualsevol que hagi comès abusos sexuals i que “mai” intentarà “encobrir” o “subestimar” cap cas. Així ho va expressar en el seu discurs final després de la cimera històrica celebrada al Vaticà davant de 190 representants de la jerarquia de l'església catòlica per abordar la xacra dels abusos a menors per part de clergues.

En un llarg discurs, el papa va voler puntualitzar que la plaga dels abusos a nens “és universal i transversal” i va citar diversos informes d'institucions internacionals,