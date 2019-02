Tensió a la frontera entre Colòmbia i Veneçuela per l'ajuda humanitària

Els enfrontaments entre manifestants opositors i els cossos de seguretat del Govern deixen més d’una vintena de ferits per “arma de foc”

Agències Caracas

L’oposició veneçolana va informar ahir d’almenys quatre ferits “per arma de foc” a la ciutat de San Antonio del Táchira, a la frontera amb Colòmbia, on es van registrar disturbis a propòsit de la pressió de l’oposició perquè al país ingressi l’ajuda humanitària emmagatzemada a la vila colombiana de Cúcuta. Els disturbis a San Antonio, on es troba el principal pont fronterer entre Veneçuela i Colòmbia, es van sumar als registrats a la ciutat d’Ureña, que també connecta tots dos països. La política opositora Delsa Solorzano va alertar de “la repressió” per part de la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) contra els manifestants, que van exigir que l’ingrés de l’ajuda és “cada vegada més gran”. Segons va assenyalar Solorzano, els funcionaris tenen lacrimògenes i perdigons, però a més va denunciar la presència de grups no policials “fortament armats”. A Ureña, l’agència Efe va poder constatar una vintena de ferits en els enfrontaments entre manifestants i cossos de la GNB. La situació en aquesta zona va ser molt complicada perquè es van produir enfrontaments intermitents entre els uniformats i els manifestants que volien eliminar el bloqueig governtamental sobre l’ingrés de l’ajuda humanitària a Veneçuela. El bloqueig de les comunicacions ter-restres, ordenat pel Govern de Nicolás Maduro, va entrar en vigor ahir, just el dia en què l’oposició veneçolana va preveure ingressar a través de les fronteres l’ajuda humanitària donada per diversos governs i que s’acumula a Colòmbia, el Brasil i l’illa de Curaçao.

L’oposició veneçolana, que no reconeix el mandat de sis anys que va jurar Nicolás Maduro el 10 de gener, assegura que el país passa una “emergència humanitària complexa” i ha demanat ajuda a la comunitat internacional per a atendre-la. Precisament, el president de Veneçuela va anunciar ahir que trenca “tot tipus de relacions” polítiques i diplomàtiques amb l’executiu de Colòmbia i va donar 24 hores de termini perquè els funcionaris colombians surtin del país. Maduro va dir que mai es “doblegarà” davant cap circumstància.