Enfrontaments entre indígenes i l'exèrcit deixen almenys dos morts

Actualitzada 23/02/2019 a les 07:04

Redacció Caracas

L’enfrontament que van protagonitzar ahir una comunitat indígena amb la Força Armada de Veneçuela a l’estat veneçolà de Bolívar, fronterer amb el Brasil, es va cobrar la vida d’almenys dos indígenes, va informar el diputat opositor Américo De Grazia. “Rolando García, indígena pemón, és la segona víctima fatal de l’operació criminal del general José Montoya (Guàrdia Nacional). Qui ha mort va ingressar ferit a l’Hospital de Pacaraima, a Brasil. Hi ha 3 ferits de bala greus. Totes les víctimes són indígenes”, va dir el parlamentari en el seu compte de Twitter. Segons les dades aportades pel diputat, hi ha almenys 15 ferits de bala.

D’acord amb la informació aportada pels diputats de Bolívar, els indígenes pemones de la comunitat kumarakapay es van enfrontar a militars per impedir el bloqueig de l’ajuda humanitària que s’apila a l’estat brasiler de Roraima, i que el govern de Nicolás Maduro es nega a acceptar.

En declaracions al canal en línia VIVOplay, De Grazia va indicar que durant el matí es va produir “un tiroteig” que va deixar unes 15 persones ferides, que “tres d’elles” havien estat trasllades fins a l’hospital de Santa Elena de Uairén, Bolívar, i que havien mort almenys dos indígenes.

Segons el parlamentari, els enfrontaments es registren des del dijous, dia en què Maduro va ordenar el tancament de la frontera amb el Brasil. La primera víctima mortal reportada va ser una dona identificada com Zoraida Rodríguez, mentre que els ferits són tots homes. A més, De Grazia va assegurar que els indígenes mantenen retingut el general José Montoya, i va alertar que el govern de Maduro pretén inculpar-lo a ell de l’ocorregut.

Altres parlamentaris, com Olivia Lozano, van informar que els indígenes d’aquest estat estan protestant exigint als militars el respecte a la Constitució i “que es posin del costat de la ciutadania”.

A Bolívar, un dels estats més rics de Veneçuela per la seva explotació d’or, petroli, diamants i coltan, hi ha una comissió de parlamentaris per a buscar avui l’ajuda humanitària, tot i el rebuig de Maduro. Les donacions que venen dels Estats Units i altres països es troben en punts d’emmagatzematge a Colòmbia, el Brasil i l’illa de Curaçao.

Però Maduro va ordenar divendres el tancament de la frontera amb el Brasil i amb les illes dels Països Baixos, incloent Curaçao, mentre analitzava si feia el mateix amb el pas a Colòmbia. Posteriorment, Guaidó va ordenar l’obertura de la frontera amb el Brasil i mantenir les relacions diplomàtiques amb les illes.

Un primer avió de la Força Aèria brasilera va arribar ahir a Roraima amb 22 tones de llet en pols i 500 quilos de primers auxilis que Juan Guaidó pretén introduir a Veneçuela a partir d’avui mateix.



‘Guerra’ de concerts

Paral·lelament, milers de persones es van concentrar ahir al pont de Tienditas, que connecta la ciutat colombiana de Cúcuta amb la veneçolana d’Ureña, al concert Venezuela Aid Live, convocat pel multimilionari britànic Richard Branson. A l’altre costat del pont, a la localitat veneçolana de Táchira, Nicolás Maduro va organitzar també actuacions musicals sota el lema “Mans fora de Veneçuela” en el que s’ha convertit en tota una guerra de concerts prèvia al dia en què Guaidó ha assegurat que entrarà l’ajuda humanitària al país.