Maduro tanca la frontera amb el Brasil i ho estudia amb Colòmbia

Actualitzada 22/02/2019 a les 07:07

El president veneçolà, Nicolás Maduro, va ordenar ahir el tancament dels passos fronterers entre el seu país i el Brasil, al mateix temps que va dir que “avalua” un decret similar amb Colòmbia, on també s’emmagatzema l’ajuda internacional destinada a pal·liar la crisi a Veneçuela. “He decidit que al sud de Veneçuela a partir de les 20 hores d’avui, 21 de febrer, queda tancada totalment i absolutament, fins a nou avís, la frontera terrestre amb el Brasil”, va dir el mandatari durant una reunió amb militars. El Brasil figura entre els països que reconeixen el cap del Parlament, Juan Guaidó, com a president encarregat de Veneçuela, i a l’Estat de Roraima s’apilen donacions d’aliments i medicines gestionades per l’opositor i que Maduro es nega a acceptar. A Colòmbia, així mateix, s’està emmagatzemant material destinat a ajut humanitari.