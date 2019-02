Actualitzada 21/02/2019 a les 07:01

El president rus, Vladímir Putin, va assegurar ahir que no li tremolarà el pols per apuntar els seus míssils cap als EUA. “Ens veurem forçats a crear armes que puguin ser utilitzades no només contra els territoris que ens puguin amenaçar, sinó també conta els territoris d’on provingui la decisió de fer servir sistemes de míssils que ens amenacin a nosaltres”, va afirmar.