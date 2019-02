Pedro Sánchez tria el 28 d'abril per iniciar un llarg cicle electoral al país

El president descarta un ‘superdiumenge’ el 26 de maig per “no barrejar debats” amb els comicis europeus, autonòmics i municipals

Actualitzada 16/02/2019 a les 07:11

Redacció Madrid

El president espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut esperar més i s’ha decidit pel 28 d’abril per celebrar eleccions generals, avançant-se així a la gran cita municipal, autonòmica i europea del 26 de maig i obrint un llarg període electoral que conclourà com a molt aviat a les portes de l’estiu.

El president del govern va confirmar ahir al matí la data en una declaració institucional a la Moncloa, que va convertir en una vehement i preelectoral defensa de la seva gestió, després d’admetre, no obstant, que sense uns pressupostos propis no pot continuar governant. El dia triat aboca els espanyols a una experiència inèdita, la d’estar cridats a votar per a totes les grans cites electorals en menys d’un mes.

Tots els líders i portaveus polítics es van afanyar a subratllar que estan preparats per a la convocatòria, però al govern i el PSOE esperen que la decisió d’avançar a abril enxampi amb el peu canviat les altres formacions, que estaven centrades en els comicis del maig. Sobretot al PP, que en els últims dies no ha amagat el seu desig que Sánchez apostés pel superdiumenge i no creia que el president fos capaç d’escurçar la seva estada a la Moncloa per convocar comicis.

Després d’una setmana en la qual Sánchez i els seus col·laboradors més pròxims han contemplat diverses dates -també el 14 d’abril o el 26 de maig-, el president de l’executiu va resoldre la incògnita venent el dia 28 d’abril com una “bona data” que permetrà “parlar d’Espanya i no barrejar debats”. Sánchez, a més, va deixar clar quina serà la seva estratègia per a aquesta campanya, la de presentar-se com l’opció “moderada” davant la “crispació” de les dretes, plasmada en la ja famosa “foto de Colón”, la qual va unir els líders del PP, Cs i Vox en una manifestació contra ell i el seu diàleg amb l’independentisme.

Pedro Sánchez no va voler especular sobre amb qui està disposat a pactar després dels comicis si vol tornar a la Moncloa, però sí que va retreure -en un missatge implícit a Ciutadans-, que hi hagi un partit que li posi un cordó sanitari a ell i no a la ultradreta. Avui, precisament, Pedro Sánchez assisteix al seu primer acte de partit després d’anunciar la data electoral i ho fa a Andalusia, la comunitat en la qual les dretes, inclosa la ultradreta de Vox, ja han posat en pràctica un pacte que esperen reeditar a nivell nacional.

I ho farà al costat de l’expresidenta andalusa Susana Díaz, que ahir al matí ja va demanar a tots els votants que prenguin nota d’Andalusia per evitar que l’experiència es repeteixi a Espanya.

Sánchez no serà l’únic que surti ja aquest cap de setmana a recaptar suports per la geografia espanyola. També ho farà el líder del PP, Pablo Casado, que ahir es va atribuir l’avançament electoral en assegurar que ha estat el seu partit el que ha aconseguit “tombar” el govern.

Casado, que aquesta setmana ha reclamat a Ciutadans i Vox un front comú per fer fora Sánchez de la Moncloa, va prometre una campanya en positiu en la qual no es ficarà amb els seus potencials socis, mentre va advertir que Sánchez tornarà a pactar amb els independentistes si això li permet mantenir-se al govern.



Enviar el psoe a l’oposició

A l’amenaça independentista i a la forma en la qual Sánchez s’ha “plegat” a aquests partits va recórrer també el líder de Ciutadans, Albert Rivera, per obrir la precampanya. No va voler avançar, en tot cas, si està disposat a parlar amb Vox, però sí que va insistir que vol articular una majoria que enviï el PSOE a l’oposició.

I, enfront de la dreta, la número dos d’Units Podem, Irene Montero, va presentar al seu partit com l’única garantia de frenar a aquests partits i de garantir, va dir, que el diàleg amb Catalunya sigui una realitat.