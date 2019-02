May pateix una nova rebel·lió dels 'tories' euroescèptics

Actualitzada 15/02/2019 a les 07:16

Redacció Londres

La rebel·lió del sector més euroescèptic del Partit Conservador britànic va infligir ahir una nova derrota parlamentària a la primera ministra i líder de la formació, Theresa May, que buscava renovar el suport dels diputats a la seva estratègia del Brexit. L’abstenció de 60 diputats conservadors va precipitar el rebuig per 303 vots enfront de 258 d’una moció que instava el govern a continuar negociant amb Brussel·les canvis al tractat de sortida de la UE. Malgrat que la moció tenia un pes únicament simbòlic, la derrota va tornar a evidenciar les dificultats de May per controlar les faccions del seu propi partit i obtenir una majoria parlamentària. Els euroescèptics van criticar el text en considerar que acceptava de forma implícita una esmena anterior, aprovada al gener, que descarta abandonar la UE el 29 de març si no hi ha acord.