El Congrés dels Diputats tomba els comptes de Sánchez i deixa en l’aire les principals mesures econòmiques de l’executiu

El rebuig als pressupostos obre la porta a l'avançament electoral Pedro Sánchez saludant la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ahir al Congrés dels Diputats. EFE

Actualitzada 14/02/2019 a les 07:09

Redacció Madrid

El Congrés dels Diputats va rebutjar ahir els pressupostos del 2019, que no podran tornar a presentar-se, la qual cosa deixa en l’aire la política econòmica del govern dissenyada en els comptes davant de la possibilitat que el president espanyol, Pedro Sánchez, convoqui eleccions anticipades.

Les sis esmenes a la totalitat presentades per PP, Ciutadans, ERC, PDeCAT, Foro Asturias i Coalición Canaria van prosperar després d’un intens debat de dos dies en què el vot dels independentistes catalans era clau. Tant ERC com el PDeCAT van reclamar al ple del Congrés que l’executiu es comprometés a incloure el dret d’autodeterminació en les taules de diàleg per donar suport al pressupost, la qual cosa va ser rotundament rebutjada per la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero.

Malgrat el to conciliador de totes dues parts, no va ser possible aconseguir un acord, la qual cosa va provocar que, per segona vegada a la història de la democràcia, el Congrés retorni uns pressupostos generals de l’Estat, una cosa que no passava des del 1995. Aleshores, el rebuig als comptes va provocar que el president socialista Felipe González convoqués eleccions anticipades.

Fonts de la Moncloa van indicar que Sánchez anunciarà demà després del consell de ministres la seva decisió de convocar o no eleccions anticipades. PP i Ciutadans van exigir insistentment comicis al més aviat possible, malgrat que Montero va advertir que el govern continuarà treballant per “culminar” les normes que estan en tramitació parlamentària. Fonts d’Hisenda van assenyalar fins i tot que podria articular-se alguna via per garantir que les comunitats autònomes gaudeixin dels lliuraments a compte previstes en el pressupost.

El govern ha emplaçat Units Podem i el PNB a continuar treballant per recuperar els drets socials i laborals perduts durant la crisi i evitar que algunes forces polítiques vulguin retrocedir a èpoques passades. Montero va avisar en clau electoral que la ultradreta “es fa un lloc en aquest país” i que els grups “que es deixen abraçar per la ultradreta” rebran “la resposta en les urnes”.

La caiguda del pressupost deixa en suspens iniciatives com l’ampliació a vuit setmanes del permís de paternitat, l’eliminació del copagament per a pensionistes amb rendes baixes, la recuperació del subsidi per a aturats majors de 52 anys, l’establiment d’un tipus efectiu mínim per a l’impost de societats, la pujada de la tributació del dièsel o la baixada de l’IVA per a serveis veterinaris i productes d’higiene íntima femenina.



Intervenció de la fiscalia

Paral·lelament, en la segona jornada del judici al Tribunal Suprem a 12 líders independentistes, la fiscalia va proclamar que la causa del procés és una “defensa de la democràcia i l’ordre constitucional”, en un dur al·legat en el qual va arremetre contra les tesis dels acusats, per voler “asseure l’Estat a la banqueta”.

Enfront dels arguments de les defenses, que van denunciar que el judici suposa la vulneració de múltiples drets fonamentals dels processats, el fiscal del Suprem Javier Zaragoza va advertir els acusats que “ningú està per sobre de la llei”, i va retreure als advocats que hagin convertit els seus escrits davant el Suprem en “autèntics libels acusatoris” amb la finalitat de “desprestigiar la Justícia espanyola”.