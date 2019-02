El jurat declara culpable el 'Chapo' Guzmán per narcotràfic

Actualitzada 13/02/2019 a les 06:59

El jurat del procés contra Joaquín Chapo Guzmán, acusat de narcotràfic, el va declarar ahir culpable dels deu càrrecs contra ell com a responsable del cartel de Sinaloa, una organització criminal dedicada al contraban de droga als Estats Units, per la qual cosa podria ser condemnat a cadena perpètua.

El jurat número onze i portaveu del tribunal popular va lliurar al jutge de la cort federal de Broo­klyn (Nova York), Brian Cogan, un paper amb la seva decisió, que va ser llegida pel magistrat després d’advertir als assistents a la sala que no podien expressar cap reacció a la lectura del veredicte, una decisió que el Chapo va rebre amb la cara desencaixada.

El jutge va transmetre que la decisió del jurat va ser de condemnar pels deu càrrecs Guzmán. Ara, Brian Cogan té la missió d’establir la condemna del que ha estat el cas més mediàtic i important de narcotràfic als Estats Units. Així, el magistrat ha convocat el tribunal per al 25 de juny, dia en què es coneixerà la sentència.