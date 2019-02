El diàleg sobre Catalunya encalla i deixa en suspens la legislatura

L’executiu central dona per acabades les negociacions en rebutjar els independentistes el marc proposat per a les converses

Actualitzada 09/02/2019 a les 07:12

Redacció Madrid

Les converses per buscar una solució a Catalunya van encallar ahir, i van deixar en suspens la legislatura, perquè ni el Govern espanyol ni l’independentisme veuen una sortida al seu desacord, i és més que probable el rebuig als Pressupostos Generals de l’Estat.

L'executiu va culpar els independentistes d’aquesta aturada per rebutjar el marc que els va plantejar per parlar, inclosa la taula de partits amb la polèmica figura del relator. La Generalitat, per contra, diu que ha estat el govern, amb la seva “falta de coratge” davant la pressió de la dreta, el que ha “trencat” aquest diàleg.

Queden quatre dies perquè el Congrés voti les esmenes a la totalitat del projecte de llei dels pressupostos, i les posicions estan més allunyades que mai, per la qual cosa li serà molt difícil al govern i al PSOE trobar suports perquè els comptes puguin continuar tramitant-se. I demà, a més, se celebrarà la concentració promoguda per PP i Ciutadans, a la qual s’ha sumat Vox, contra la política del govern amb Catalunya i per reclamar a Pedro Sánchez eleccions generals.

El govern mira de guanyar temps, i la vicepresidenta, Carmen Calvo, va assegurar ahir que faran tot el que puguin per aconseguir que els partits donin suport als pressupostos. Va admetre també que si no ho aconsegueixen, la legislatura “s'escurça” com en el seu moment va assumir el mateix president, l’únic facultat constitucionalment per convocar els comicis.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Calvo va explicar que les forces independentistes han rebutjat les propostes de l'executiu i continuen exigint un referèndum d’autodeterminació contrari al marc constitucional, per la qual cosa el diàleg s’ha “encallat”. No va voler donar-lo per trencat, perquè entén que el govern no pot mai tancar aquesta porta, però sí va insistir que el marc plantejat és “l’únic” possible, dins la legalitat i la Constitució, i va insistir que “mai” s’acceptarà un referèndum d’autodeterminació.

La proposta incloïa una taula de partits amb representació a Catalunya i les seves formacions estatals “vinculades” -de manera que hi podrien entrar Podem i el PSOE, ja que a la taula catalana hi ha En Comú Podem i el PSC-, i era en aquesta taula on hauria estat el polèmic relator per “coordinar” els treballs i “crear les condicions per parlar”.

Després d’insistir que el govern no pot proposar ni acceptar un altre marc que no sigui el que va plantejar, Calvo va tornar a criticar PP i Cs i va contraposar la “lleialtat absoluta” amb què el PSOE es va comportar des de l’oposició davant el problema català amb l’actitud que estan tenint tots dos partits. Així mateix, va avisar els independentistes que hauran d’explicar el seu rebuig a uns pressupostos que “són els que necessita el país”.



Resposta de la generalitat

La resposta de la Generalitat no va trigar. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va lamentar que el govern socialista “hagi decidit abandonar el diàleg” i “cedir davant els que estan en contra de la democràcia”. La consellera va recordar que des de la seva arribada a la Moncloa Sánchez va apostar per una “resposta política al problema polític” a Catalunya, però que ara “està fallant i li està faltant coratge”. El vicepresident Pere Aragonés va dir que Sánchez “no ha estat valent per resistir les pressions del nacionalisme espanyol”.