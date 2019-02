El suport italià als Armilles Grogues obre una crisi entre París i Roma

L’executiu gal crida a consultes el seu ambaixador a l’Estat transalpí

La reunió entre el vicepresident del govern italià i líder del Moviment 5 Estrelles (M5S), Luigi di Maio, i un grup dels Armilles Grogues a París ha provocat una crisi diplomàtica que va portar ahir França a cridar a consultes el seu ambaixador a Itàlia.

La trobada va tenir lloc dimarts i va reunir el polític italià de l’antisistema M5S amb un portaveu del moviment contestatari francès, Christophe Chalençon, i amb Ingrid Levavasseur, promotora d’una de les llistes per a les eleccions europees del maig, la Reunió d’Iniciativa Ciutadana.

Les autoritats franceses van considerar l’endemà que allò va ser una “provocació inacceptable entre països veïns i socis en el si de la Unió Europea”, però ahir van elevar el to de la seva protesta en cridar a consultes Christian Masset, el seu ambaixador a Roma des del mes de setembre del 2017. El ministeri d’Exteriors gal va destacar que “des de fa mesos França és objecte de repetides acusacions, atacs sense fonament i declaracions indignants que tothom coneix i pot recordar”, i va subratllar que, “des del final de la guerra, és una cosa que no té precedents”.

El suport de Di Maio als Armilles Grogues no és nou: el 7 de gener ja els va animar a “no rendir-se” perquè una “nova Europa” estava “naixent”, i els va oferir accedir al sistema digital de presa de decisions que usa l’M5S, partidari de la democràcia directa. La secretària d’Estat francesa d’Assumptes Europeus, Nathalie Loiseau, va demanar que Roma no es fiqués en assumptes interns, però el líder de l’M5S, que governa en coalició amb la ultradretana Lliga de Matteo Salvini, no es va fer enrere.

França “potser oblida quan el seu president, Emmanuel Macron, parlant del nostre govern, ens va comparar amb la lepra”, va escriure Di Maio a la xarxa social Facebook. El seu partit, que forma part del grup Europa de la Llibertat i la Democràcia Directa al Parlament Europeu, es troba immers en la cerca d’aliances davant els comicis del maig i la reunió de dimarts amb els Armilles Grogues es va emmarcar en aquesta iniciativa.

Per a les autoritats franceses, no obstant això, va ser la gota que va fer vessar el got. “Tots aquests actes creen una situació greu que qüestiona les intencions del govern italià en relació amb França”, va indicar el ministeri d’Exteriors en una declaració oficial. França no oblida que Di Maio li retragués “empobrir” i colonitzar Àfrica, d’on procedeix la major part d’immigrants que arriben a Itàlia, o que Salvini titllés de “pèssim” Macron i li recriminés rebutjar immigrants a la frontera.

L’agost passat, Salvini i el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, van acusar el cap d’Estat gal d’obrir les portes d’Europa a la immigració massiva i aquest va avisar que no claudicaria davant idees nacionalistes.



To conciliador

“Tenir desacords és una cosa i instrumentalitzar la relació amb finalitats electorals és una altra. Tots aquests actes creen una situació greu que fa dubtar sobre les intencions del govern italià de cara a la seva relació amb França”, va assenyalar ahir Exteriors.

Malgrat tot, el ministeri va voler ser conciliador, recordant que tots dos països estan units per “una història comuna”, que és “més indispensable que mai per superar els desafiaments del segle XXI”, i va instar Itàlia a “actuar per recuperar la relació d’amistat i respecte”.

