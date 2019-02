PP, Cs i Vox es llancen al carrer contra la política de Sánchez a Catalunya

Els tres partits organitzen una manifestació, diumenge a Madrid, contra la creació de la figura del relator que coordini el diàleg entre formacions

Actualitzada 07/02/2019 a les 08:38

Redacció Madrid

PP, Ciutadans i Vox van fer ahir una crida a una gran mobilització social al carrer, diumenge a Madrid, en contra de la política del govern de Pedro Sánchez, al qual acusen de cedir davant els independentistes per acceptar la figura d’un relator que coordini el diàleg entre els partits catalans.

El líder del PP, Pablo Casado, va qualificar d’“alta traïció” a Espa­nya l’actitud de Sánchez davant l’independentisme, i va obrir la porta a presentar una moció de censura. Casado va considerar que Sánchez està deslegitimat per continuar al govern, per una negociació que veu com “el més greu que ha passat des del cop d’Estat del 23-F”.

Casado va reclamar que “el president del govern convoqui eleccions immediatament. I si no ho fa no descartem cap mecanisme per forçar-lo a complir amb la seva paraula i escoltar el clam de la societat espanyola”, hi va afegir. Una moció de censura que, a diferència de la que va desallotjar el PP i Mariano Rajoy de l’executiu el mes de juny passat, no compta encara amb una majoria suficient.

Abans que es materialitzi la possibilitat d’aquesta moció de censura, PP i Ciutadans han convocat ja els espanyols a una gran mobilització diumenge. Els populars criden a manifestar-se enfront d’un president que “pretén vendre el país per seguir a la Moncloa”. El PP calcula que hi assistiran més de 20.000 persones i justifica la urgència de la convocatòria en el “fet inèdit i sense precedents” que l’executiu ha acceptat suposadament la presència de “negociadors” en la relació amb la Generalitat, fet que el govern nega.

Des de Cs, Albert Rivera va anunciar la intenció d’organitzar un gran acte que sigui “un front cívic” contra Pedro Sánchez per transmetre-li que “ja n’hi ha prou” de la seva política respecte de Catalunya. Per Rivera, “entre els independentistes i Sánchez hi ha un acord” sobre aquesta taula de partits catalans que és “una vergonya” inacceptable.

PP i Cs negocien ara el format de la concentració, a la qual s’ha sumat també Vox, que va instar tots els seus simpatitzants a protestar contra l’executiu. “Cal enderrocar aquest govern traïdor que és pres dels colpistes”, va denunciar el líder de Vox, Santiago Abascal.

La vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, va aclarir que el relator que coordinarà les reunions de la taula de partits per a Catalunya no és de cap manera un “mediador” com denuncia l’oposició. L’executiu creu que hauria de ser algú català que entengui el passat i el present de la situació. Calvo va carregar contra el PP i Cs per utilitzar la “complexa situació” de Catalunya en “clau partidària” i els populars, en concret, els va acusar d’optar per una “radicalitat incomprensible”.