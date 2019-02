Moren deu persones a París en un incendi intencionat en un edifici

El foc també provoca 37 ferits, vuit dels quals bombers, a causa de la dificultat dels treballs d’extinció

Redacció Paris

Deu persones van morir ahir i 37 més van resultar ferides, una de gravetat, en l’incendi d’un edifici a París que, segons els primers elements de la investigació, va ser provocat per una habitant amb problemes psiquiàtrics després d’una disputa veïnal. La dona, d’uns 40 anys, va ser arrestada per la policia en un carrer pròxim al lloc del succés pocs minuts després, quan, en estat d’embriaguesa, mirava de calar foc a papereres i a un cotxe aparcat.

Encara que la investigació segueix el seu curs, les autoritats se centren en aquesta pista com a principal causa del foc, que es va declarar pels volts de la una de la matinada en un edifici de vuit plantes de la dècada dels anys setanta, en bon estat, situat en un barri acomodat de l’oest de la capital francesa. El fiscal de París, Rémy Heitz, va confirmar que les sospites se centren sobre l’arrestada i que s’ha obert una recerca per “incendi voluntari que ha provocat morts”.

Més de cinc hores i el treball de 250 bombers van ser necessaris per controlar un incendi que va començar a la segona planta de l’edifici del carrer Erlanger, molt a prop del bosc de Bolonya, un dels pulmons verds de la ciutat. Les flames es van propagar amb una inusitada velocitat, segons el relat dels bombers, i van acabar per guanyar tot l’immoble, que va acabar devastat, fins al punt que els tècnics temen que les plantes superiors, les més afectades, puguin esfondrar-se. Dos edificis limítrofs també van ser evacuats com a mesura de precaució.

Els bombers van haver de redoblar esforços per lluitar contra les flames i salvar els veïns, que s’amuntegaven en les finestres i a la teulada de l’edifici fugint del foc. L’estretor del carrer i del seu pati interior van impedir que es fessin servir escales mecàniques, la qual cosa va dificultar les tasques de rescat i va posar en perill la vida dels bombers. Vuit d’ells van resultar ferits durant el salvament, que va permetre rescatar 50 persones, segons el ministre de l’Interior, Christophe Castaner, que es va traslladar al lloc. Tres dels morts van saltar per les finestres fugint de les flames.

Els habitants de l’edifici tenien pocs dubtes sobre l’autoria del foc, que van atribuir a la seva veïna, coneguda a l’immoble per l’addicció a l’alcohol, els antecedents i la inestabilitat psicològica, que en diverses ocasions l’havien portat a ser internada en psiquiàtrics. Fa un any, van recordar, ja havia provocat un foc en una galleda d’escombraries, sense conseqüències.



Baralla veïnal

Els testimonis van assegurar que durant la nit va posar la música alta, la qual cosa va motivar que un altre veí, bomber de professió, acudís a queixar-se pel soroll, que li impedia dormir. Va haver-hi crits i intercanvi d’insults, i l’ara detinguda va començar a llançar objectes per la finestra i, segons una veïna, va amenaçar: “Ja que ets bomber provocaré un incendi.” La policia hi va acudir, però no va considerar necessari intervenir, ja que el veí havia marxat a dormir a un altre lloc. Poc després es va declarar l’incendi.

A través de la xarxa social Twitter, el president francès, Emmanuel Macron, va enviar les condolences als familiars de les víctimes i va retre homenatge al treball dels bombers. Es tracta de l’incendi més mortífer que ha viscut la capital francesa des del provocat l’agost del 2006 en un vell edifici del districte 13 que va causar 17 morts, l’autor del qual no ha estat encara identificat.