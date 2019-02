El Papa admet els abusos de sacerdots a monges

Actualitzada 06/02/2019 a les 07:22

El Papa Francesc va reconèixer ahir els abusos a algunes monges per part de sacerdots i bisbes, i va dir que treballa per buscar solucions contra aquesta situació, que “ve de lluny”. En la roda de premsa a bord de l’avió que el portava de tornada de la Unió dels Emirats Àrabs, el Papa va admetre que “dins de l’Església hi ha hagut clergues que han fet això”.

