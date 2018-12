Felip VI reivindica la “plena vigència” de la Constitució en el seu quarantè aniversari

Actualitzada 07/12/2018 a les 07:21

Redacció Madrid

El Congrés dels Diputats va acollir ahir els actes institucionals dels 40 anys de la Constitució espanyola, en un acte en què el rei Felip VI va defensar la vigència de la Carta Magna i va valorar que és la primera de la història d’Espa­nya fruit de l’acord i l’entesa. El monarca va destacar que mai abans s’havia dissenyat una arquitectura territorial tan descentralitzada ni s’havien reconegut ni protegit les llengües, tradicions, cultures i institucions.

La jornada va estar marcada per protestes arreu de Catalunya, amb greus incidents a Girona i Terrassa. Al matí, les mossos d’esquadra van carregar contra manifestants antifeixistes que s’havien concentrat a la plaça 1 d’octubre de Girona per aturar una manifestació en defensa de la Constitució impulsada pel col·lectiu Borbonia, amb el suport de Vox, el PP i Plataforma per Catalunya. Almenys una persona va ser detinguda. Ja a la tarda, la policia catalana va carregar contra un grup de manifestants que intentava superar el cordó de seguretat per impedir un acte de Vox a la plaça Primer de Maig de Terrassa. Cinc agents van resultar ferits, així com la diputada de la CUP Maria Sirvent, que va rebre l’impacte d’un projectil de foam a la mà. Dues persones van ser arrestades.

A la Seu d’Urgell, Endavant Alt Urgell va encartellar murals davant la comissaria de la Policia Nacional i davant l’Hotel Avenida, “representants i col·laboradors del règim oligàrquic i demofòbic de la monarquia borbònica”, va assenyalar l’organització en un comunicat de premsa. L’acció s’emmarcava en un conjunt de protestes similars arreu de Catalunya. “Des de comissaries de la policia espanyola a delegacions d’hisenda o jutjats, hem assenyalat edificis de l’Estat espanyol i d’altres institucions que segresten la nostra sobirania”, va indicar Endavant en la mateixa nota.