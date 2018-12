Macron elimina la taxa al carburant en un nou pas per rebaixar la tensió

El president gal adopta aquesta mesura en comptes de suspendre l’impost durant sis mesos, com havia decidit dimarts

Actualitzada 06/12/2018 a les 06:48

Redacció París

El president de França, Emmanuel Macron, va decidir ahir anul·lar la taxa al carburant, en comptes de suspendre-la durant sis mesos –com s’havia anunciat dimarts–, en un nou pas per intentar aplacar el malestar social liderat pels Armilles Grogues. Portaveus de l’Elisi van confirmar aquesta decisió, que suposa una concessió més de l’executiu francès per intentar calmar les manifestacions que es venen celebrant des del 17 de novembre passat.

Amb aquest nou anunci, el govern francès pretén evitar costi el que costi que es repeteixin dissabte les escenes de guerrilla urbana de la protesta del passat 1 de desembre a París. A l’anul·lació de l’impost al combustible –el que va encendre la metxa del moviment– s’uneixen altres dues mesures dirigides a apaivagar la tensió social ja comunicades dimarts: la congelació de les tarifes de l’electricitat i el gas.

El nou gest de Macron arribava el mateix dia que el govern francès defensava a l’Assemblea Nacional la seva gestió de la situació. El primer ministre, Édouard Philippe, va comparèixer per assegurar que ha escoltat la ràbia dels francesos i ha actuat en conseqüència en espera de trobar les solucions adequades. “Si no les trobem, no restablirem aquests impostos. Aquestes decisions tenen com a objectiu retornar la serenitat al país”, va indicar Philippe, convençut del rumb marcat des de la seva arribada al poder el maig de 2017.

Al final del debat es va sotmetre a votació la gestió governamental, que va ser aprovada per majoria absoluta, amb 358 sufragis dels diputats de La República en Marxa i els seus socis centristes, davant de 194 vots en contra.

L’executiu vol emprendre un debat nacional entorn del ritme de la transició ecològica, la necessitat d’alternatives en el trajecte de casa al lloc de treball i la baixada dels impostos. “No hem de llegar als nostres fills un deute incontrolable”, va advertir Philippe. El primer ministre va admetre que potser les mesures aplicades han estat “insuficients o massa tècniques”, i va reconèixer que ha arribat l’hora d’obrir “un veritable diàleg sobre les preocupacions dels francesos”.

“El veritable responsable és a l’Elisi. És ell qui, arribat el moment, haurà de rendir comptes davant els francesos”, va apuntar al seu torn el cap de files del grup conservador Els Republicans, Christian Jacob, que va criticar l’actual mutisme del president francès, Emmanuel Macron, i el fet que hagi deixat en mans de Philippe les explicacions. Jacob va confiar que aquesta crisi serveixi per “obrir-li els ulls” al mandatari. “El seu comportament és perillós. En el macronisme es parla molt i ningú entén res. Sovint aquest és l’objectiu. Això dona motius per enfadar-se. Després d’una comunicació que ha pogut il·lusionar, no ha emprès cap reforma”, va manifestar.



Escepticisme de l’oposició

Philippe va assegurar que el govern està disposat a efectuar totes les reformes necessàries, però el seu discurs va ser acollit amb escepticisme per part de l’oposició. “Han calgut tres setmanes, milions d’euros en danys, ferits, morts i avui un estudiant greument ferit per estendre la mà als Armilles Grogues”, va recalcar la cap dels diputats socialistes, Valérie Rabault. Al seu torn, el líder de l’esquerra radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, va advertir que aquesta crisi no és una més en l’actual quinquenni.