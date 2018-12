Macron cedeix davant dels Armilles Grogues però no atura les protestes

El govern congelarà sis mesos les polèmiques taxes al carburant i a l’hivern no hi haurà un augment del gas ni l’electricitat

Actualitzada 05/12/2018 a les 06:42

Redacció París

El moviment de les Armilles Grogues va obtenir ahir la seva primera gran victòria en el pols mantingut amb el president francès, Emmanuel Macron, però ni tan sols l’anunci que es congelarà l’augment dels impostos al carburant ha aconseguit acabar amb les protestes.

Sense eufemismes ni girs lingüístics, el primer ministre gal, Édouard Philippe, va comparèixer per adreçar una declaració solemne a la nació i reconèixer que el govern cedeix amb l’únic propòsit d’“apaivagar” el país. “Cap impost mereix posar en perill la unitat de la nació”, va sentenciar Philippe, encarregat de posar cara a la suspensió, per un període de sis mesos, d’un projecte que Macron havia promès que portaria fins al final.

El problema per a l’executiu és que ahir va respondre a les exigències del 17 de novembre, dia en què va començar la protesta, però les demandes a dia d’ahir eren maximalistes i de tot tipus, la qual cosa farà més complicat trobar una via de sortida a la major crisi de l’era Macron.

França suspendrà en tot cas durant mig any la pujada de la taxa carboni, la convergència de preus entre el diésel i la gasolina i l’alça de la fiscalitat al gasoil agrícola. Durant aquest temps es debatrà sobre les “mesures d’a­-companyament” socials que permetin un eventual increment. De la mateixa manera, es congelarà mig any l’enduriment de les condicions de la inspecció tècnica de vehicles previst per al 2019, i tampoc augmentaran les tarifes de l’electricitat i el gas durant tot l’hivern.

Aquest gest, que alguns a França interpreten com la primera rectificació que fa el president en els seus divuit mesos de mandat, pretén també sufocar nous fronts que es dibuixen en el futur. Els estudiants de batxillerat han bloquejat més d’un centenar d’instituts; el major sindicat d’agricultors, la FNSEA, ha amenaçat amb manifestacions a partir de la setmana que ve i la combativa central CGT ha convocat un “dia d’acció” per al 14 de desembre.

Les mesures fiscals causaran un minvament considerable en els comptes de l’Estat, però Philippe va avançar que el seu govern està disposat a afrontar un “gran debat nacional” sobre una baixada global d’impostos. A costa, això sí, de reduir la despesa pública.

Grups d’Armilles Grogues van acceptar la moratòria com un gest de bona voluntat i van aixecar el bloqueig sobre refineries a la regió de Bretanya. D’altres, no obstant això, van considerar que la congelació de l’apujada de les taxes està lluny dels seus objectius i van prometre continuar amb les accions de protesta.

“Ens senten, però no ens escolten. Aquesta moratòria és una broma. Creuen que desinflaran el moviment, però no. L’endurirem”, va assegurar a Le Puy en Velai (centre de França) Dominic, jubilat de 61 anys, pare de dues filles i amb una pensió d’uns 1.600 euros després d’haver cotitzat durant 42 anys.



Noves protestes

Tot apunta, per tant, al fet que França tornarà a viure un “dissabte calent” el 8 de desembre vinent, dia per al qual estan convocades noves manifestacions a tot el país. El ministre d’Interior, Christophe Castaner, va anunciar al Senat que es mobilitzaran “forces suplementàries” respecte als 65.000 efectius desplegats dissabte passat, que no van aconseguir evitar una autèntica batalla campal al centre de París.