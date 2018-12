Rull i Forn s'uneixen a la vaga de fam pel tracte que reben del TC

Els dos exconsellers s’han sumat des d’aquesta matinada a la protesta iniciada el cap de setmana per Jordi Sànchez i Jordi Turull

Actualitzada 04/12/2018 a les 07:00

Redacció Barcelona

Els ex-consellers catalans Josep Rull i Joaquim Forn, tots dos en presó preventiva a Lledoners, han iniciat a partir d’aquesta matinada una vaga de fam, igual que els seus companys Jordi Sànchez i Jordi Turull, per protestar pel tracte que reben per part del Tribunal Constitucional (TC), que consideren que és injust. Així ho van anunciar ahir través d’un comunicat, tres dies després que Sànchez i Turull iniciessin una vaga de fam per protestar contra el que consideren un “bloqueig” dels seus recursos d’empara al TC.

“Des d’aquest dimarts a les 00.00 hores també renunciem voluntàriament a la ingesta d’aliments. Ho fem per sumar-nos a la denúncia del bloqueig de l’accés als tribunals internacionals i en particular a la justícia europea que el TC ens imposa amb el seu comportament injust i arbitrari”, van explicar. Tots dos exconsellers del PDeCAT van remarcar que la vaga de fam representa “una mesura extrema de protesta” que han decidit adoptar després d’assumir-ne “els riscos i les conseqüències”. “La injustícia que patim, la lesió dels nostres drets fonamentals i l’arbitrarietat judicial amb la qual som tractats ens legitimen per prendre aquesta decisió, malgrat ser coneixedors de l’impacte que pot tenir sobre els nostres organismes”, van indicar.

Rull, diputat de JxCat suspès pel Suprem, i Forn, que va deixar l’escó d’aquest mateix grup a principi de la legislatura, van expressar la seva “serenitat i coherència” davant una “decisió meditada, fruit de moltes hores de reflexió”, fins a arribar a la conclusió que no tenien “una altra opció que utilitzar aquesta forma extrema de pacífica protesta”. La seva protesta, van remarcar, no és per “demanar cap tracte de favor ni discriminació positiva”, sinó “l’única alternativa” per fer “més visible la discriminació i la conculcació” dels seus drets fonamentals i tenir un “judici just”.

L’“actitud arbitrària i irregular del TC”, van advertir, “lamina les bases mateixes de l’Estat de dret”, la qual cosa suposa “un problema molt greu per a la ciutadania d’Espanya”. Així mateix, van fer una crida als ciutadans a mantenir-se “serens, ferms i convençuts de la legitimitat” de la seva protesta i a compartir la seva “lluita des de la calma, la tolerància, l’actitud cívica i el pacifisme”.



Missatge a Twitter

Des de Twitter, Forn i Rull van publicar una piulada idèntica en els seus comptes personals, en la qual reiteraven les seves raons: “Quan et fan complir una condemna abans de jutjar-te, et queden pocs mitjans per clamar contra tanta injustícia. Aquest n’és un. L’utilitzo amb plena consciència i responsabilitat.”

També a la mateixa xarxa social, el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que comparteix empresonament amb ells a Lledoners, els va expressar el seu suport. “Dos homes bons s’uneixen a la vaga de fam. Ens tenim els uns als altres. Des d’Òmnium ens conjurem amb la voluntat insubornable que mai caminaran sols”, va assegurar.