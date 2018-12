Sànchez i Turull inicien una vaga de fam indefinida per pressionar el TC

Els dos líders independentistes demanen que el Constitucional “desbloquegi” els seus recursos per poder accedir “a la justícia europea”

02/12/2018

Agències Barcelona

Els diputats de Junts per Catalu­nya (JxCat) Jordi Sànchez i Jordi Turull van iniciar ahir a la presó una vaga de fam indefinida per pressionar el Tribunal Constitucional i denunciar que bloqueja els seus recursos i els impedeix accedir a la justícia europea. Sànchez i Turull, dos dels set polítics independentistes que es troben de manera preventiva a Lledoners, van comunicar ahir a la direcció del centre que iniciaven una vaga de fam, quan es troben a les portes del judici als dirigents del procés, en el qual la fiscalia demana per a ells penes de 17 i 16 anys per rebel·lió, respectivament.

En una roda de premsa, l’advocat, Jordi Pina, va detallar que la vaga de fam és “indefinida” i que l’exlíder de l’ANC (Sànchez) i l’exconseller de Presidència (Turull) l’han iniciat per protestar pel “bloqueig” del Constitucional als seus recursos d’empara, la qual cosa els impedeix “accedir a la justícia europea”. Sànchez i Turull denuncien la “demora injustificable” del TC, que ha admès a tràmit vuit recursos interposats entre novembre del 2017 i octubre del 2018, però no els ha resolt encara i els ha “oblidat en un calaix”.

Els dos líders independentistes exigeixen que el TC sigui un tribunal “imparcial i diligent” i “no obstaculitzi” l’exercici del seu dret a accedir a instàncies europees, com el Tribunal Europeu de Drets Humans. “No demanem cap tracte de favor al Constitucional, però tampoc acceptem passivament cap discriminació ni dilació injustificada. La qüestió ni tan sol és que dictaminin al nostre favor, sinó que simplement desbloquegin, inadmetent o desestimant, els recursos presentats”, van subratllar Sànchez i Turull en una carta. En aquest sentit, els dos polítics catalans van denunciar el “bloqueig” a l’accés a la justícia europea que els “imposa” el TC. “I ho fem amb tota la força i dignitat d’una acció emparada en la no violència, una de les poques protestes legítimes que el fet d’estar empresonats ens permet la vaga de fam”, van afegir. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, doctor de Sánchez i Cuixart, va advertit ahir dels “riscos severs” per a la salut que pot comportar la seva vaga de fam i va alertar que, eventualment, podria “dificultar” el seu trasllat a Madrid per al judici, previst per principi del 2019. Padrós va indicar que tots dos inicien la protesta perquè no presenten cap “contraindicació” de salut, però va alertar que una protesta d’aquestes característiques pot portar “al coma o fins i tot a la mort”. Malgrat que va confiar que no s’arribarà a aquest extrem, Padrós va anticipar que tots dos presos han elaborat ja un document de “voluntats anticipades” per “prevenir situacions en les quals eventualment hi hagués pèrdua de consciència o s’hagués de prendre alguna decisió”.



Reaccions del món polític

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va garantir que els dirigents independentistes que estan a la presó tindran un judici just i va rebutjar la iniciativa d’iniciar una vaga de fam. El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar “respecte” davant la vaga i va demanar una reflexió: “Catalunya es mereix una sortida, no podem seguir així.”

Per la seva banda, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va evitat valorar “una decisió tan personal” com iniciar una vaga. El president del PP, Pablo Casado, va afirmar que la integritat territorial d’Espanya és “innegociable”.