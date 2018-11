Actualitzada 30/11/2018 a les 07:05

La primera ministra britànica, Theresa May, es va negar ahir a revelar els plans en cas que el Parlament rebutgi l’acord del Brexit, i va instar els diputats a centrar-se en “l’elecció que tenen davant”. May va comparèixer a la comissió d’enllaç de la Cambra dels Comuns, formada pels presidents de tots els comitès, on va respondre a preguntes sobre el pacte signat amb Brussel·les.