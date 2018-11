Els metges arriben a un acord amb Salut i desconvoquen les aturades

El sindicat i l’Institut Català de la Salut assoleixen un pacte per alleujar la càrrega de treball dels professionals sanitaris

Actualitzada 30/11/2018 a les 07:03

Redacció Barcelona / Madrid

Fi a la vaga de metges a Catalu­nya. El sindicat i l’Institut Català de la Salut (ICS) van arribar ahir a un acord per alleujar la càrrega de treball dels facultatius, per la qual cosa els professionals de la sanitat han desconvocat la vaga d’avui, després de quatre dies d’una històrica aturada.

El conseller de Treball, Chakir el-Homrani, va anunciar l’acord, que arribava després que l’ICS presentés al sindicat un estudi detallat amb les sobrecàrregues de treball dels metges a cada ambulatori, acceptés garantir un mínim de 12 minuts d’atenció per pacient a les visites presencials i anunciés una inversió de 100 milions per a l’atenció primària. L’acord suposa desconvocar la vaga a la sanitat pública, però no a la concertada, on es manté per avui el cinquè dia d’aturades.

Ahir, en la quarta jornada de vaga, Metges de Catalunya va xifrar el seguiment de l’aturada en el 75% dels facultatius d’atenció primària, un percentatge similar al dels tres dies anteriors. Segons el sindicat, el seguiment a la sanitat concertada va ser del 66%. La vaga va tornar a deixar semibuits els ambulatoris, dispensaris i consultors d’atenció primària.

Durant tota la setmana, els metges de capçalera, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs han protagonitzat una vaga per exigir millores assistencials i laborals i, sobretot, perquè es limitin el nombre de visites diàries per metge a 28 pacients com a màxim. Aquestes aturades, unides a les que han protagonitzat també bombers i professors universitaris, van ser aprofitades ahir pel govern espanyol per fer una crida a les forces independentistes perquè donin llum verd als pressupostos generals de l’Estat del 2019.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, va demanar al govern català que “escolti” les reivindicacions de metges, bombers, professors i funcionaris, entre altres col·lectius. “Als ciutadans sempre cal escoltar-los i als problemes donar-los resposta”, va subratllar la número dos de Sánchez, que va posar l’executiu “a disposició” del govern català. Calvo va evitar demanar directament el suport dels independentistes als comptes de l’executiu, però sí que es va apressar a subratllar que els pressupostos “seran bons per a Catalunya”.

Va ser més directa la titular d’Hisenda, María Jesús Montero, que va expressar el desig que les protestes a Catalunya portin ERC i el PDECat a reflexionar sobre la necessitat de fer suport als pressupostos perquè “no tenen excusa” per no fer-ho. Montero va anar més enllà en qualificar de “contradictori” que, d’una banda, des de la Generalitat es demanin més recursos a l’Estat i, de l’altra, es bloquegi el mecanisme que els faria possibles.



Resoldre problemes quotidians

En una línia similar, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va manifestar que “més enllà del procés hi ha la vida real de tots els dies i els problemes de la gent”, i va instar la Generalitat a “atendre aquestes reivindicacions com qualsevol altre govern”. Ábalos va afirmar, així mateix, que a l’executiu català “li toca governar”, que és “gestionar els assumptes quotidians” com són els serveis bàsics. Ábalos va lamentar que a Catalunya “durant molt de temps aquests afers s’han supeditat a altres projectes polítics que no tenen res a veure amb la situació que viu la ciutadania”, que “té els seus problemes, com passa a qualsevol altre lloc”.