Jornada de vaga de metges, docents i bombers contra les retallades

Metges d’atenció primària i de la sanitat concertada, professors, investigadors i estudiants universitaris i bombers van coincidir ahir a Catalunya en una jornada de vaga i protestes per les condicions laborals i per reclamar que es reverteixin les retallades dels anys de la crisi.

La tercera jornada de vaga dels metges, que va tenir un seguiment del 74%, segons el sindicat Metges de Catalunya (MC), i un 39%, segons l’Institut Català de la Salut (ICS), va mobilitzar centenars de professionals que es van manifestar davant del Parlament per reclamar uns pressupostos per a l’any vinent que tinguin en compte la sanitat.

Durant la jornada, els metges i l’ICS van continuar negociant sobre l’estudi detallat de les sobrecàrregues que pateix cada ambulatori, consultori o centre d’atenció primària, i tot i que es van acostar posicions, no va ser possible arribar a un acord. La principal discrepància, després que l’ICS reconegués que els metges han de tenir un mínim de 12 minuts per atendre cada pacient presencial, segueix sent la negativa de Salut a fixar un nombre limitat de visites per metge. A canvi, proposa redistribuir les càrregues de treball reduint les ràtios de població per cada metge on hi hagi més problemes de demora.

Per la seva banda, també van iniciar dos dies de vaga els professors i estudiants de les universitats públiques catalanes. Els primers demanen, entre d’altres, regular la figura del professor associat, i els altres que es rebaixin les taxes universitàries a Catalu­nya, que són les més cares d’Espanya i unes de les més cares d’Europa, a més d’equiparar el preu dels màsters i els graus.

La jornada de vaga va coincidir amb una protesta laboral dels bombers de la Generalitat, els sindicats dels quals van convocar a la mateixa hora que els metges una concentració davant el Parlament per denunciar el “deplorable” estat del seu parc mòbil i centres de treball, la falta d’agents i exigir que els pressupostos de la Generalitat reverteixin la “precarització” del cos. Els bombers van protagonitzar moments de tensió en intentar irrompre al Parlament i enfrontar-se a la barrera de mossos d’esquadra que protegia l’entrada, uns incidents en els quals va ser identificat i denunciat un dels bombers.

Els metges i tot el personal sanitari, professors, investigadors i estudiants universitaris, mestres i alumnes de secundària i primària, funcionaris i tots els treballadors del sector públic dependent de la Generalitat estan cridats a participar avui al migdia en una manifestació conjunta a Barcelona per exigir que es reverteixin les retallades. Els sindicats majoritaris, CCOO, UGT i USOC, preparen una vaga de tot el sector públic de la Generalitat per al 12 de desembre.

