Sánchez avisa l'independentisme que hi haurà eleccions si no coopera

Actualitzada 28/09/2018 a les 07:16

NOVA POLÈMICA AL GOVERN AMB UNA PROPIETAT DE PEDRO DUQUE

El ministre espanyol de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, va dir ahir que no va cometre cap il·legalitat en crear una societat per gestionar la propietat d’un xalet a Alacant, que no va eludir cap pagament d’impostos i que té el suport de Sánchez. Duque va donar explicacions en roda de premsa, si bé el PP i Cs van sol·licitar la seva compareixença al Congrés i la majoria de partits van demanar que aclareixi la polèmica, sorgida d’una informació d’Ok Diario. El diari digital va acusar el ministre d’adquirir un xalet a través d’una societat patrimonial per eludir el pagament d’impostos. El ministre va precisar que la casa es va comprar abans de constituir-se la societat, i que sempre ha complert amb Hisenda.

El president espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar ahir que si els partits independentistes prioritzen “el conflicte a la cooperació la legislatura a Espanya haurà acabat i hi haurà eleccions”, però que si donen prioritat a la col·laboració per poder aprovar polítiques podrà “aguantar fins a 2020”, que és el seu objectiu. Sánchez es va expressar així durant una intervenció al Fòrum Reuters, a Nova York, preguntat sobre com gestiona el fet que part dels suports del seu govern en minoria procedeixin de partits que segueixen reclamant la independència, i que ERC fins i tot exigeix passos a favor dels independentistes presos per negociar els comptes.El cap de l’executiu també va confiar que els seus “potencials aliats” entendran la situació si, finalment, el govern ha de presentar el projecte de pressupostos per al 2019 amb el sostre de despesa aprovada pel govern anterior. Després de setmanes de conflicte institucional amb la mesa del Congrés per buscar vies que permetin al govern aprovar un sostre de despesa que augmenti el marge en un 0,5% del PIB –6.000 milions d’euros–, Sánchez va dir que, si es veu “obligat”, presentarà el projecte de pressupostos amb el sostre de despesa que va aprovar Rajoy, i que els seus socis han entès que han fet tot el possible per complir el seu compromís inicial.Així, es va mostrar convençut que aquest assumpte no farà caure al govern, sinó que el PP i Ciutadans hauran d’explicar als espanyols per què es van oposar a disposar de més recursos per a sanitat, educació i polítiques socials, tenint en compte, a més, que el nou executiu ja havia pactat aquesta senda de dèficit amb la Comissió Europea. Per a Sánchez, que creu que “la política a Espanya ha emprès un comportament irracional”, l’“austeritat” suposarà danys no tan sols socials, sinó també econòmics.En tot cas, segons va explicar al seu moment la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, treballar amb el sostre de despesa del PP implicarà per als Pressupostos tan sols 1.200 milions d’euros menys, una dècima del PIB, perquè la intenció del govern de Sánchez era que, del marge del 0,5%, dues dècimes anessin per a les comunitats autònomes i altres dues per a la Seguretat Social.