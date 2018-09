La dona que acusa Kavanaugh d'abusos compareix al Senat

Actualitzada 28/09/2018 a les 07:15

Redacció Washington

Christine Blasey Ford, la presumpta víctima del nominat al Tribunal Suprem nord-americà, Brett Kavanaugh, va assegurar ahir davant el Comitè Judicial del Senat que el suposat atac sexual que va patir per part d’ell la va “atemorir” i “va marcar” tota la seva vida. “Em pensava que em violaria. Vaig cridar. Quan ho vaig fer, Brett em va tapar la boca amb la mà. Era difícil respirar. I vaig pensar que em mataria accidentalment”, va narrar davant els senadors. “Estic aquí avui no perquè vull. Estic aterrida. Estic aquí perquè crec que és el meu deure cívic dir-los el què em va passar mentre Brett Kavanaugh i jo estàvem a l’escola secundària”, va dir la dona. Ford va confessar que va “agonitzar” durant mesos des que va saber de la nominació de Kavanaugh al Suprem, mirant de reunir el valor suficient per fer pública la seva història.

Mentrestant, el president Donald Trump, no va descartar que pugui “canviar d’opinió” respecte al candidat, i fins i tot retirar la seva nominació, un cop hagi escoltat el testimoni de Ford.