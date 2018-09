El Pacte de Toledo torna a indexar les pensions a l'IPC set anys després

Els partits consensuen que no se supediti aquesta pujada a cap altre paràmetre, seguint la recomanació aprovada el 2011

La comissió del Pacte de Toledo va tancar ahir un acord majoritari perquè les pensions tornin a estar indexades a la inflació després de set anys en els quals el cost de la vida no s’ha tingut en compte per revaloritzar-les.

PSOE, PP, Units Podem, Ciutadans, PNB, PDeCAT i Compromís van acordar ahir tancar per fi la recomanació segona del Pacte de Toledo, que insta a apujar les pensions sobre la base de l’IPC “real”, i deixa clar que el vigent índex de revaloració lligat al 0,25% quan el sistema de la Seguretat Social està en dèficit “no gaudeix de prou consens polític i social”. Encara que l’acord és pràcticament unànime, ERC està analitzant el document davant els dubtes que no garanteixi realment el guany de poder adquisitiu i advoca perquè la redacció fixi una actualització amb l’IPC anual, revisable i ajustada a final d’any.

La nova recomanació, que demana recuperar el consens de la que es va signar el 2011, tanca la porta al fet que governs futurs puguin establir de forma unilateral un altre mecanisme de revaloració diferent a l’IPC, ja que assenyala que qualsevol debat o consulta ha de ser en el marc del Pacte de Toledo. “La comissió considera que el desenvolupament del que s’estableix en aquesta recomanació haurà de ser consultat i debatut en el si d’aquesta comissió”, incideix. I afegeix que “la revaloració ha de ser diferenciada de qualsevol altra acció de millora encaminada no a conservar, sinó –quan ho permeti la situació econòmica i amb l’oportuna cobertura legal– a augmentar aquest poder adquisitiu”. L’acord arriba després de set anys en els quals no hi ha hagut guany de poder adquisitiu, ja que el 2011 el govern del PSOE va congelar les pensions i a partir de 2014 el del PP va començar a aplicar el mecanisme del 0,25%.

Un altre dels punts que afegeix l’acord, que encara ha de ser signat, és la defensa del manteniment del poder adquisitiu, la seva garantia per llei i la seva preservació mitjançant l’adopció de mesures encaminades a assegurar l’equilibri no només financer sinó també “social” del sistema.

Després de més de dos anys de debats i d’encallar en diverses ocasions precisament davant la recomanació segona, que impedia avançar en altres punts, la majoria dels portaveus van valorar aquest consens. Així, els sindicats van elogiar que l’alça sigui amb l’IPC i no es tingui en compte cap altre paràmetre. La portaveu del PSOE Mercè Perea va dir que es tracta d’un “assoliment col·lectiu”, mentre les diputades de Podem Yolanda Díaz i Aina Vidal van celebrar que la lluita dels pensionistes hagi obligat el PP, Cs i el PDeCAT a fer un gir. El portaveu del PP, Gerardo Camps, va advertir que caldrà modificar la primera recomanació, relativa a les fonts de finançament.