Valls aspira a l'alcaldia de Barcelona amb una plataforma ciutadana

L’ex-primer ministre francès confirma la seva candidatura amb un projecte que defineix com a integrador i transversal

Actualitzada 26/09/2018 a les 06:43

Redacció Barcelona

L’ex-primer ministre francès Manuel Valls va confirmar ahir que serà candidat a l’alcaldia de Barcelona, amb una plataforma transversal ciutadana i àmplia que integri als que vulguin col·laborar: “Vull ser el pròxim alcalde de Barcelona”, va assegurar en un acte al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), al qual van assistir uns 60 convidats i nombrosos mitjans, molts dels quals francesos.

Entre ells hi havia la seva germana, Giovanna, però no els dirigents de Cs Albert Rivera, Inés Arrimadas i Carina Mejías, malgrat que Rivera va encoratjar la seva candidatura. Tot i això, els tres van felicitar-lo a través de Twitter, i el diputat Nacho Martín Blanco sí va representar al partit en l’acte.

“Soc un candidat independent. El lloc en què se’m trobarà serà el respecte pel diàleg polític i per tots els interlocutors”, va dir Valls, afegint que la seva proposta està oberta a persones de tots els orígens, edats i oficis, siguin d’esquerra o dreta. També va destacar que el seu projecte és integrador, i que apostarà per la democràcia local i participativa: “No tindrem més enemics que la pobresa, l’atur o el declivi econòmic”, i va apel·lar a tots els barcelonins.

“Barcelona ha de ser l’inici de la solució per superar les divisions”, segons Valls, que va assegurar que la capital catalana ha de governar-se pensant en ella mateixa. També va insistir que el procés sobiranista ha col·locat a la ciutat en una cruïlla d’incerteses que no es poden resoldre des de l’equidistància.

A més, va defensar que no es pot permetre que Barcelona llueixi símbols que ´”exclouen a gran part de la gent”, i converteixen a la ciutat en un mitjà de l’independentisme. “Aquesta imatge es contraposa a la Barcelona global oberta al món, capital d’Europa, del sud d’Europa, del Mediterrani, i que es vol projectar com una ciutat de progrés”.

L’exprimer ministre francès va ressaltar que ara viu a Barcelona, on hi imparteix classes: “Passi el que passi, em quedaré. Sóc barceloní, i és abans de res una opció personal, de vida. No és un sacrifici. Barcelona es mereix molta generositat”, va afirmar, motiu pel qual vol ser alcalde.

“Barcelona ha de tornar a ser Barcelona”, va assegurar Valls, després que hagin aparegut diversos problemes greus que, al seu entendre, deterioren la ciutat. “De cap manera es pot permetre que Barcelona es vinculi a la delinqüència, al top manta i als narcopisos”, va afirmar, tot defensant que la seguretat és un principi bàsic per a la convivència.

Valls, que és diputat independent a l’Assemblea Nacional francesa, va anunciar també que la setmana vinent renunciarà a totes les seves responsabilitats polítiques a França.