Donald Trump eleva la tensió amb la Xina amb nous aranzels

Actualitzada 25/09/2018 a les 07:08

Redacció París

Les tensions comercials entre els EUA i la Xina van elevar-se ahir encara més després de l’entrada en vigor d’una altra ronda d’aranzels a les importacions xineses, aquesta vegada per valor de 200.000 milions de dòlars, i a la qual Pequín va respondre amb gravàmens per 60.000 milions. El secretari d’Estat nord-americà, Mike Pompeo, va assegurar que l’administració del president Donald Trump no té intenció de frenar les seves agressives polítiques comercials cap a la Xina, i va afirmar que el seu govern “guanyarà” la guerra comercial entre els dos països. “La guerra comercial de la Xina contra els Estats Units ha durat anys. Vet aquí el que és diferent en aquesta administració: en la mesura en què es vulgui anomenar a això una guerra comercial, estem decidits a guanyar-la”, va dir Pompeo en una entrevista amb la cadena Fox News.