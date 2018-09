Jeremy Corbyn donaria suport a un segon referèndum sobre el Brexit

El líder del Partit Laborista britànic assegura que respectarà la decisió de fer una nova votació en cas que així ho demani el seu grup

Jeremy Corbyn, el líder del Partit Laborista britànic, va manifestar ahir que assumirà la defensa d’un segon referèndum sobre el Brexit si així ho demanen des de les bases del partit en el congrés de la formació que va començar ahir a Liverpool, una consulta a la qual fins ara es negava a donar suport. Així, Corbyn va anunciar que es convocarà al llarg d’aquesta setmana una “votació clara” perquè els afiliats es pronunciïn sobre la decisió que ha de prendre el partit respecte al curs de les negociacions del Brexit, tot i que encara no ha decidit la pregunta que es farà.

La pressió sobre el líder de l’oposició al Regne Unit ha augmentat després de la publicació d’una enquesta de YouGov que suggereix que el 86% dels membres del Partit Laborista desitgen que es convoqui un nou referèndum sobre el resultat de la negociació entre Londres i Brussel·les. Durant la votació de l’any 2016, Corbyn va ser acusat de ser massa tou en la seva defensa de la permanència del Regne Unit a la Unió Europea. Ahir, va evitar respondre en ser preguntat sobre què votaria en cas de realitzar-se una segona votació en aquesta matèria i va posar l’accent en el fet que “el 40% dels votants laboristes van votar per sortir [de la UE[ i el 60% van fer-ho per romandre, però cap d’ells no va votar per perdre la seva feina”. Corbyn, però, va fer èmfasi que la seva estratègia es basa a demanar unes eleccions generals al Regne Unit per tenir l’oportunitat de prendre les regnes de les negociacions amb Brussel·les des del govern britànic.



Suport dels sindicats

Len McCluskey, líder d’Unite, el sindicat més gran del Regne Unit i una formació lligada històricament al partit de Corbyn, va assegurar que per part seva un nou referèndum no hauria de plantejar la qüestió sobre si continuar o no a la UE, ja que “la gent ja ha pres la decisió sobre aquest fet”. McCluskey va assegurar que l’eventual consulta hauria de permetre escollir als ciutadans entre abandonar la UE amb un acord o sense acord.