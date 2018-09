La Xina i el Vaticà signen un acord per reprendre el contacte diplomàtic

Les relacions entre els dos estats són oficialment inexistents des de l’any 1951

Actualitzada 23/09/2018 a les 07:06

Agències Pequín

El Vaticà i la Xina van signar ahir un acord provisional sobre el nomenament de bisbes, principal motiu de conflicte entre ambdues parts. És un pas històric entre dos estats que no tenen relacions diplomàtiques des de l’any 1951. Com a part de l’acord, el Papa Francesc va reconèixer set bisbes vius i un de mort nomenats per la Xina, que fins ara no eren admesos “de forma oficial” per la Santa Seu.



Acord històric

Tant el Vaticà com la Xina van confirmar aquest acord, que va ser signat en una reunió a Pequín pel sotssecretari de Relacions de la Santa Seu amb els Estats, Antoine Camilleri, i el viceministre de Relacions Exteriors de la República Popular de la Xina, Wang Chao. Es tracta d’un acord molt significatiu perquè, tal com va destacar el director de l’oficina de premsa de la Santa Seu, Greg Burke, “no és el final del procés”, però sí “l’inici” d’un camí cap a la futura normalització de les delicades relacions bilaterals. Els detalls no van ser comunicats, encara que Burke va explicar que els fidels a la Xina podran “tenir bisbes que estiguin en comunió amb Roma” i “al mateix temps reconeguts per les autoritats xineses”. Aquest acord ha estat possible “després d’un llarg procés de negociacions ponderades i preveu avaluacions periòdiques sobre la seva implementació”. A més, segons el Vaticà, tots dos estats comparteixen la voluntat que “aquest pacte fomenti un procés de diàleg institucional fructífer i contribueixi positivament a la vida de l’Església catòlica a la Xina”.

Per reprendre les relacions, Pequín ha exigit en nombroses ocasions al Vaticà que trenqui els seus llaços diplomàtics amb Taiwan i que no “interfereixi” en els assumptes interns xinesos.

Precisament, el govern taiwanès va emetre ahir mateix un comunicat en què remarca el seu desig perquè “un acord provisional entre la Santa Seu i la Xina sobre nomenaments de bisbes serveixi per promoure la llibertat religiosa a la Xina”, i no porti a la ruptura de llaços diplomàtics amb Taipei.