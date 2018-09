Actualitzada 22/09/2018 a les 07:02

Diplomàtics russos van traçar un pla secret per mirar d’evacuar a l’activista australià Julian Assange de l’ambaixada d’Equador al Regne Unit, on roman refugiat des de 2012. Segons The Guardian, el pla preveia treure Assange de la legació la nit de Cap d’Any de 2017, en un cotxe diplomàtic i traslladar-ho a un altre país, entre els quals s’estudiava Rússia o Equador.