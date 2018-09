Actualitzada 21/09/2018 a les 07:01

La cruïlla de Rambla Catalunya amb Gran Via es va tornar a omplir ahir, tot just un any després dels escorcolls al departament d’Economia i les manifestacions al carrer. Seguint la convocatòria de l’ANC i Òmnium Cultural, milers de persones (15.000, segons la guàrdia urbana), es van concentrar al mateix lloc on es van produir les protestes del 20-S.