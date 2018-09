Aznar nega que conegués Correa i que hi hagués una caixa B al PP

L’expresident protagonitza una tensa intervenció en què respon amb atacs a gairebé totes les preguntes dels grups

Redacció Madrid

L’expresident del govern espa-nyol i del PP, José María Aznar, va negar ahir qualsevol relació amb la trama Gürtel o amb el seu líder, Francisco Correa, i va descartar l’existència d’una caixa B al seu partit.

En una tensa compareixença en la comissió d’investigació creada al Congrés per analitzar el presumpte finançament irregular del PP, Aznar va respondre amb atacs a pràcticament totes les preguntes que se li van formular, i va ser molt dur amb les diferents formacions polítiques. Així, va retreure al PSOE la investigació sobre els ERE a Andalusia, va titllar de “colpista” ERC, va vincular EH-Bildu amb el terrorisme etar­ra, va apuntar casos de corrupció al PNB i va acusar Podem de rebre diners de Veneçuela o Iran.

“Jo no coneixia el senyor Cor­rea ni el vaig contractar”, va manifestar respecte al capitost del cas Gürtel, condemnat a 51 anys de presó per l’Audiència Nacional, i les agències de viatges i d’esdeveniments del qual van treballar per al PP en l’etapa que Aznar presidia el partit, entre 1990 i 2004. Aznar va rebutjar demanar “perdó” perquè la seva responsabilitat com a cap de l’executiu (1996-2004), l’allunyava del coneixement de la “gestió econòmica” del partit. Una gestió que cor­responia “al tresorer”, va reiterar, apuntant així Luis Bárcenas, condemnat a 33 anys.

L’excap de govern va insistir que la sentència de la peça central de la trama Gürtel “es refereix a dos casos concrets en dos municipis de Madrid” i que el PP està condemnat a pagar “dos-cents mil euros i escaig” com a responsable civil a títol lucratiu, la qual cosa significa que ni participa ni coneix el delicte. Ell, va afegir, mai va ser cridat a declarar, ni com a investigat ni com a testimoni. Va voler deixar clar també que quan va ser president del PP tenia dues remuneracions –una del partit i una altra com a diputat– i que quan va encapçalar el govern només cobrava com a cap de l’executiu.

En nom del grup socialista va prendre la paraula Rafael Simancas, que va afirmar que interrogava Aznar “en nom dels milions d’espanyols fastiguejats de la cor­rupció del PP”, i el va instar a reconèixer els fets, demanar perdó i assumir responsabilitats. L’expresident li va recordar que hi ha 370 càrrecs del PSOE investigats o imputats en jutjats de tot Espa-nya, i el va instar a superar les seves “frustracions” quan Simancas li va preguntar si “va comprar” el vot de dos diputats socialistes de l’Assemblea de Madrid per impedir que ell presidís la comunitat.



Tensió amb Rufián i Iglesias

L’intercanvi dialèctic va pujar de to amb Gabriel Rufián (ERC), que va acusar Aznar de no tenir vergonya i, vestit amb una samarreta en memòria del càmera José Couso, assassinat a l’Iraq, va retreure a l’expresident la intervenció espanyola en aquesta guerra. L’exlíder del PP va lamentar el seu “histrionisme”, i el va qüestionar com a representant “d’un partit colpista que vol destruir l’ordre constitucional”.

També va ser dur la picabaralla amb el líder del Podem, Pablo Iglesias. “La meva simpatia per vostè és perfectament descriptible: em sembla un perill per a les llibertats i la democràcia a Espanya”, li va etzibar Aznar. Com la resta de portaveus, Iglesias va posar en dubte que Aznar no conegués Correa quan, segons va apuntar, va pagar despeses de les noces de la filla de l’expresident. Aznar va recriminar-li que es fiqués en “assumptes personals”.