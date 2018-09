Els CDR impedeixen l'entrada a Sant Jaume d'activistes contraris al català

Una concentració per defensar el model d’immersió lingüística evita que els seus detractors puguin accedir a a la cèntrica plaça de Barcelona

Actualitzada 17/09/2018 a les 07:17

Redacció Barcelona

Els Comitès en Defensa de la República van impedir ahir que uns manifestants en contra la llengua catalana poguessin accedir a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Unes 1.500 persones, segons la guàrdia urbana, van recórrer ahir els carrers de la Ciutat Comtal contra l’escolarització en català a les escoles. Convocats per l’associació Hablamos Español, els participants van protestar contra la “imposició lingüística” i van clamar a favor de la llibertat de llengua als col·legis. La protesta va coincidir amb una altra concentració del col·lectiu independentista Acampada per la Llibertat, que va impedir que els contraris a la immersió lingüística arribessin al punt final de la manifestació i llegissin el seu manifest, cosa que va provocar moments de tensió per part dels activistes contraris a l’ús del català.

Sota el lema Contra la imposició lingüística i l’adoctrinament: llibertat, la manifestació espa-nyolista va començar a les 12 del migdia a la plaça Universitat de la capital catalana i no va poder finalitzar el recorregut al lloc previst perquè unes 1.500 persones més defensaven el model d’immersió lingüística i protestaven pels “atacs contra el català”. El col·lectiu independentista està concentrat a la plaça Sant Jaume des del dia 11 de setembre per exigir la consumació de la República catalana, i en assabentar-se que l’associació ultra Hablamos Español també volia acabar la manifestació organitzada al mateix indret, van decidir fer una crida perquè la gent s’hi desplacés i defensés el model a l’escola catalana, segons van explicar fonts de l’Acampada per la Llibertat.

Per garantir la seguretat, els mossos d’esquadra van tallar el pas a la Via Laietana, a l’altura del car­rer Jaume I, i segons va explicar la presidenta d’Hablamos Español, Gloria Lago, van tallar el pas del grup que volia accedir a la plaça Sant Jaume. Malgrat que la lectura del manifest es va acabar fent a la plaça Ramon Berenguer, a escassos metres de Jaume I, alguns dels manifestants de’extrema dreta van car­regar contra la policia catalana, que feien d’escut entre les dues manifestacions. Durant unes dues hores, els assistents a totes dues manifestacions es van intercanviar crits. Els protestants independentistes feien proclames a favor de l’exhumació del cos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, mentre que els manifestants espanyolistes cridaven a favor de la unitat d’Espanya i demanaven presó per al president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Lago va lamentar l’acció dels CDR i va considerar que la seva actuació respon al fet que “no suporten que a Catalunya també es reclami la llibertat de l’elecció de la llengua”. També va dir que fa un mes que van demanar el permís per a la marxa i considera, al seu parer, que amb l’actuació de la policia catalana, “els perillosos siguem nosaltres”.



UNA “PROVOCACIÓ”

Al costat dels manifestants independentistes hi havia els diputats de Junts per Catalunya (JxCat), Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, que en declaracions als mitjans van indicar que s’havien concentrat per “defensar l’escola catalana”. Per a Madaula, l’acte d’Hablamos Español era una “provocació” i va afegir que “la idea és que s’ha de crear un cordó sanitari contra el feixisme, que es vegi que són pocs, que la democràcia guanya a Catalunya i que estem al costat bo de la història”.

#2 Jordi

(17/09/18 10:20)



#1 juan

(17/09/18 08:20)