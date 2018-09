El govern acusa el PP i Cs de voler “abatre” Sánchez amb l'afer de la tesi

La portaveu de l’executiu, Isabel Celaá, afirma que els dos partits volen crear una situació “indesitjable” amb les acusacions de plagi i els insta a demanar perdó

Actualitzada 15/09/2018 a les 07:21

Redacció Madrid

El govern espanyol va acusar ahir el PP i Ciutadans d’intentar “abatre” el cap de l’executiu, Pedro Sánchez, provocant una situació “indesitjable” amb la seva estratègia de sembrar dubtes sobre la seva tesi doctoral, i els va instar a demanar perdó perquè, al seu entendre, no hi ha cap raó per a les seves crítiques. La tesi doctoral de Sánchez es va publicar ahir al portal Teseo després que el cap del govern autoritzés dijous aquesta divulgació perquè es pugui comprovar que no va haver-hi plagi.

Va ser el propi govern el que abans que es pogués accedir al treball doctoral del president va assegurar que el text havia superat les anàlisis antiplagi de dos portals dedicats a detectar aquesta possibilitat. En concret, va estar analitzat per Turnitin, que s’empra a la Universitat d’Oxford, i PlagScan, una referència a Europa, segons el govern.

Després d’aquesta comprovació, la portaveu de l’executiu i ministra d’Educació, Isabel Celaá, va rebutjar que Sánchez hagi de comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre la seva tesi, com li demanen el PP i Ciutadans. Es va preguntar repetides vegades per què hauria de comparèixer “quan s’han donat absolutament totes les proves hagudes i per haver i en relació amb una tesi ben configurada, presentada dins del termini i en la forma escaient, i que a més hem sotmès a programes informàtics de comprovació de coincidències”.

“De què estem parlant, d’un president o d’un doctorand?”, es va queixar, convençuda que el fons de l’assumpte és que Sánchez “és un president que cal abatre pel sol fet que la dreta, amb una estratègia conjunta i atrevida, saltant-se els procediments i el reglament del Congrés, vol boicotejar el govern”. Es va adreçar directament el PP i Ciutadans per acusar-los de provocar una situació “indesitjable”. Els partits de l’oposició, però, van continuar amb les seves acusacions, i el líder del PP, Pablo Casado, va mantenir la petició de compareixença al Congrés de Sánchez per explicar les informacions que qüestionen l’originalitat de la tesi. A més, va recalcar que aquest cas no pot comparar-se amb el del seu màster.

Per la seva banda, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va insistir que el president ha de comparèixer al Congrés i aclarir si va fer “trampes” o no amb la seva tesi doctoral, perquè l’anàlisi antiplagi divulgat per executiu “és de part” i no resol la polèmica.



ALBERT RIVERA, ESQUITXAT

Precisament el líder d’aquesta formació, Albert Rivera, es va veure esquitxat per la controvèrsia, després que la Universitat Autònoma de Barcelona negués ahir que sigui doctorand en Dret Constitucional. D’acord amb el perfil acadèmic que figura al web oficial de Ciutadans, Rivera és llicenciat en Dret, Màster en Dret per ESADE i doctorand en Dret Constitucional a la UAB. No obstant això, la rectora d’aquesta universitat, Margarita Arboix, va negar que Rivera sigui avui doctorand al seu centre, perquè no ha presentat cap tesi ni ha comparegut davant la comissió externa que valora les investigacions.

Per a Ciutadans, es tracta d’una mera qüestió semàntica, van precisar fonts de la formació, que van insistir que Rivera “va ser doctorand els anys que va cursar aquests estudis de doctorat”, i que va decidir no iniciar la tesi “per la seva dedicació exclusiva a l’activitat política”.