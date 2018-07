Actualitzada 17/07/2018 a les 07:14

El departament de policia de Chicago va fer públic el vídeo de la mort d’un home negre, aparentment armat, en un incident que va provocar greus disturbis. Les imatges mostren la víctima, Harith Agustus, de 37 anys, interceptat per agents que li volen revisar la cintura, on sembla que hi porta una arma.