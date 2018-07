Trump considera la UE la seva “enemiga” en els afers comercials

El president dels Estats Units va afirmar que la Unió Europea els perjudica en l’àmbit del comerç, igual que Rússia o la Xina

Actualitzada 16/07/2018 a les 07:19

Redacció Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que la Unió Europea, un dels seus aliats històrics, és ara una “enemiga” del país. “Crec que tenim molts enemics. Considero que la Unió Europea és una enemiga pel que ens estan fent en el comerç. No ho hauria pensat mai sobre la Unió Europea, però ara mateix és una enemiga”, va assenyalar el president en una entrevista a la cadena nord-americana CBS des del seu club de golf a Turnberry, a Escòcia.

La llista de Trump segueix amb Rússia, que “és enemiga en certs aspectes”, i amb la Xina, que és una “enemiga econòmica”. “Però això no vol dir que siguin dolents sinó que són competitius”, va aclarir el president.

En els darrers mesos, el president dels EUA ha elevat la tensió amb països i regions considerades sòcies, com la mateixa UE, Canadà i Mèxic, especialment en matèria comercial. De fet, els EUA van decidir posar fi al juny a l’exempció als aranzels a l’acer i a l’alumini procedents de la UE, Canadà i Mèxic, un moviment que va tenir com a resposta l’aplicació de mesures similars per part d’aquests governs.

El president nord-americà també discrepa amb els països de la UE, tot i que “els estimo molt”, en matèria de política militar perquè “en un sentit comercial, realment s’han aprofitat de nosaltres, i molts són a l’OTAN però no paguen la seva part”, va criticar.

Trump inicia avui l’última etapa de la seva gira europea per reunir-se amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, a Hèlsinki, després d’assistir a la cimera de l’OTAN i de reunir-se al Regne Unit amb la primera ministra britànica, Theresa May, a qui va comentar que hauria de “demandar la UE i no seguir negociant el Brexit”, va comentar May.

Per altra banda, el president dels Estats Units ha confirmat que té la intenció de presentar-se a la reelecció el 2020. “Tinc tota la intenció de fer-ho. Sembla que tots volen que ho fem”, va dir, i va atacar els seus rivals demòcrates, de qui va dir que “els conec a tots i cap d’ells veig que em pugui guanyar”.