Unes 200.000 persones exigeixen la llibertat dels presos polítics catalans

Actualitzada 15/07/2018 a les 07:17

ELS CDR OCUPEN LA PRESÓ MODEL I RECORDEN LA PRESA DE LA BASTILLA

Els Comitès en Defensa de la República (CDR) van ocupar ahir l’antiga presó Model de Barcelona pocs minuts abans que comencés la manifestació per la llibertat dels presos polítics. Ho van fer en una acció que es va portar a terme en paral·lel als actes convocats per Òmnium, l’ANC i l’Associació Catalana de Drets Civils, i van transformar la presó en un referent de llibertat durant tota la tarda. Els CDR, a través de les xarxes socials, van explicar que la Model “ha estat i serà un símbol de la resistència republicana” i ho van comparar amb la presa de la Bastilla, coincidint amb l’aniversari de la Revolució Francesa. Van omplir l’antic centre penitenciari de pancartes, cartells i simbologia en favor de la llibertat dels presos.

Unes 200.000 persones segons els organitzadors i 110.000 segons la guàrdia urbana es van manifestar ahir a Barcelona sota el lema Ni presó ni exili, us volem casa exigint la llibertat per als presos polítics independentistes catalans i el retorn dels polítics exiliats a Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Escòcia. Convocada per l’ANC, Òmnium Cultural i l’Associació Catalana de Drets Civil (ACDC), que agrupa els familiars dels presos polítics i dels exiliats, la manifestació va arrencar a les 19.15 hores de la confluència del carrer Tarragona amb Diputació i va acabar davant de l’antiga presó Model.A la manifestació va participar en primera línia el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que va exigir la llibertat dels presos polítics davant la “indecència” de la justícia espanyola. Torra va denunciar “el relat fictici amb què l’Estat ha estat construint una rebel·lió que no va existir i que va saltar pels aires dijous passat”.“Estem aquí una altra vegada i sortirem les vegades que calgui per reclamar una vegada i una altra que els nostres presos polítics estiguin lliures, que els nostres exiliats tornin a casa i que el dret d’autodeterminació de Catalunya no sigui criminalitzat”, va clamar.“Guanyarem perquè hem guanyat a Europa, seguirem a Escòcia, a Bèlgica i a Suïssa”, va recalcar el president català, que va criticar que “quatre països d’Europa estan jutjant d’una manera determinada i Espanya pretén fer-ho d’una altra”.“Qui té un problema?”, es va preguntar el president Torra. “Sortirem els dies que faci falta fins que siguin lliures i el nostre poble també”, va concloure el president, que va encapçalar la manifestació al costat de familiars dels presos i exiliats, l’esposa del president Carles Puigdemont, Marcela Topor, el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, el president Artur Mas i els líders d’ANC i d’Òmnium Cultural.Els manifestants, amb banderes independentistes i vestits de color groc, van desfilar en to reivindicatiu cantant lemes com: “No us volem a prop, us volem a casa”; “L’1-O no s’oblida”; “Llibertat presos polítics”; “Som República”; “Llarena a la presó”, i “Ni un pas enrere”.