Els dos mandataris recondueixen posicions i exhibeixen una imatge d’unitat

Trump i May volen arribar a acords comercials després del Brexit Trump i May durant la roda de premsa posterior a la trobada. EFE

Actualitzada 14/07/2018 a les 07:21

Agències Londres

El president dels Estats Units, Donald Trump, i la primera ministra britànica, Theresa May, van mostrar ahir una mútua voluntat d’ar­ribar a un “ambiciós” acord comercial post-Brexit, després d’aparcar les seves diferències per un atac sobre la manera com afrontava la sortida de la Unió Europea (UE).

El dia va començar agitat per a la premier, que després de convidar Trump a un sopar de gala al palau que va veure néixer Winston Churchill, no esperava la cornada en forma d’entrevista que li va donar el seu convidat a les pàgines del diari The Sun. No hi haurà acord comercial amb el Regne Unit si May segueix endavant amb el seu pla d’un Brexit tou, va manifestar el mandatari a l’entrevista per, poc després, acabar retractant-se demanant disculpes a May.

La trobada que els dos mandataris van mantenir a la residència de Chequers va servir per acostar postures i a la roda de premsa conjunta van oferir una imatge d’unitat i entesa. Trump va dir que per al seu govern “estarà bé” el que faci l’executiu britànic amb relació al Brexit, mentre que May va destacar que l’administració nord-americana accedeix a perseguir “un ambiciós acord comercial” una vegada el Regne Unit abandoni la UE. Trump no va escatimar elogis cap a la líder conservadora, a la qual va qualificar com “una dona excel·lent”, encara que també va opinar que Boris Johnson, que va dimitir en desacord amb l’estratègia governamental del Brexit, seria “un gran primer ministre”. Així mateix, el president va assenyalar que ell i la líder conservadora britànica van coincidir en la necessitat de frenar el desenvolupament d’armes nuclears per part de l’Iran, a estrènyer la cooperació en defensa i “en la importància de controlar la immigració per aturar el terrorisme”.

Després de la fructífera trobada, Trump es va traslladar amb la seva dona al castell de Windsor, on els esperava l’altra gran cita de la jornada, la reina Isabel II.

El matrimoni va passar amb la monarca, que ha rebut a una dotzena de presidents dels Estats Units en el seu més de mig segle de regnat, gairebé una hora en la qual van contemplar una desfilada militar i van compartir un tradicional te anglès.



Manifestacions de rebuig

A 40 quilòmetres d’aquesta idíl·lica estampa, milers de persones es concentraven a la plaça de Trafalgar al crit de “digues-ho alt i clar, Donald Trump no és benvingut aquí!”. La mobilització, convocada per la plataforma Together Against Trump, va reunir segons l’organització unes 100.000 persones que, equipades amb pancartes, samarretes reivindicatives, xiulets i cassoles, van formar una de les protestes més multitudinàries des de les del 2003 contra la guerra de l’Iraq.

A més, la plataforma Women’s March London va comptabilitzar 50.000 persones ahir al matí en una marxa anti-Trump que va recórrer el centre de Londres, mentre que el globus gegant d’un nadó Trump en bolquers es va alçar davant del Parlament de Londres durant dues hores, tot causant l’eufòria de la multitud congre­gada.

Però no només a la capital es van registrar protestes, sinó que al voltant de tot el Regne Unit, en ciutats com Belfast (Irlanda del Nord) o Glasgow (Escòcia), la gent també va sortir als carrers com a mostra de rebuig a la visita del president nord-americà al Regne Unit.