Alemanya extradirà Puigdemont per malversació, no per rebel·lió

L’audiència diu que no hi va haver prou violència l’1-O però sí que podria ser responsable del que va costar el referèndum

La justícia alemanya ha acceptat extradir a Espanya Carles Puigdemont per malversació, però no per rebel·lió, en una decisió que la defensa del president català, cessat per l’article 155, recorrerà i que possiblement portarà el Tribunal Suprem a rebutjar el lliurament per tractar-se d’un delicte menor. L’Audiència territorial de Schleswig-Holstein ha considerat “no admissible” la petició d’extradició per rebel·lió, sol·licitada pel magistrat Pablo Llarena, en considerar que “la quantitat de violència que preveu el delicte d’alta traïció (equivalent a Alemanya al tipus espanyol de rebel·lió) no es va aconseguir en els enfrontaments a Espanya”. Per contra, el tribunal sí que

