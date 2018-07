Sánchez i Torra inicien la distensió tot i el desacord sobre el referèndum

Els líders creuen que la trobada estableix un precedent de col·laboració, malgrat no haver-hi acostament sobre el dret a l’autodeterminació

Actualitzada 10/07/2018 a les 07:16

Redacció Madrid

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, van apostar ahir per la distensió en coincidir que hi ha marge per treballar en la normalització de les seves relacions, i malgrat haver constatat la impossibilitat d’un acostament respecte a la celebració d’un referèndum.

Sánchez i Torra es van reunir durant més de dues hores i mitja al Palau de la Moncloa en una trobada carregada de gestos d’aproximació. Si Torra va donar compte del desenvolupament de la reunió en una compareixença davant els periodistes a la seu de la Generalitat a Madrid, per part del govern va ser la vicepresidenta, Carmen Calvo, qui va informar a la Moncloa.

Tots dos van reconèixer el bon to de la reunió, que creuen que estableix un precedent de col·laboració futura perquè, van recalcar, davant una crisi política s’han de trobar solucions polítiques. No hi va haver, no obstant això, cap acostament entorn del dret d’autodeterminació.

En aquest sentit, Torra va precisar que li va dir a Sánchez que no renuncia a cap de les fórmules per arribar a la independència, i va advertir que l’autodeterminació no passa només per reconèixer que és un problema polític, sinó que és alguna cosa “que ha de votar-se”, ja que compta amb el suport “del 80 per cent dels catalans”. A més, li va exigir que s’acabi “l’ofensiva judicial i política contra l’independentisme”, i li va reclamar que posi fi a “la persecució de les idees”.

Calvo havia ressaltat uns minuts abans que el president li havia deixat clar que no hi ha presos polítics a Espanya i que el govern no pot interferir en les decisions dels jutges. Sobre el referèndum que defensen els independentistes, va assegurar que “hi ha molt poc a parlar”. Per a la vicepresidenta, l’executiu “té l’obligació” de defensar l’ordre constitucional i, encara que conegui que hi ha “un projecte polític independentista” a Catalunya, ha de fomentar la distensió i el treball conjunt amb les seves autoritats.

Torra va agrair a Sánchez que, malgrat el desacord, haguessin pogut “parlar de tot”, inclosa l’autodeterminació, i va demanar “intel·ligència col·lectiva” per arribar a acords. No va veure en el president “una proposta o alternativa” per a Catalunya més enllà del concepte d’un Estat plurinacional.

Des de les dues parts es van fer diverses apel·lacions a la possibilitat d’aquesta tasca per rebaixar la crisi política, i Calvo va defensar la normalització de relacions amb la Generalitat. En aquest context, va anunciar que Sánchez i Torra han acordat que es convoqui pròximament la comissió bilateral Estat-Generalitat, així com altres comissions, establertes en l’Estatut, sobre infraestructures, transferències i hisenda.



LLEIS CATALANES VETADES

A més, el govern central està disposat a aixecar els vetos interposats per l’anterior executiu davant el Tribunal Constitucional per diferents lleis aprovades al Parlament de Catalunya sobre la pobresa energètica, el canvi climàtic i la universalització de la sanitat.

Sánchez també va expressar a Torra l’interès d’acudir als actes del primer aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils el proper mes, la qual cosa va ser ben acollida pel president català. Tor­ra va precisar que li sembla “molt bé” que el govern acudeixi a Catalunya als homenatges a les víctimes, però va subratllar que no convidarà el rei Felip VI.