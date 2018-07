Actualitzada 10/07/2018 a les 07:17

La primera ministra britànica, Theresa May, va acceptar ahir la dimissió del ministre d’Exteriors, Boris Johnson. La renúncia arribava l’endemà de la dimissió del ministre per al Brexit, David Davis. Tots dos són partidaris de l’anomenat “Brexit dur”, és a dir d’un divorci clar amb la UE. Les dues marxes agreugen encara més la crisi política al govern de May.