Rescatats amb èxit quatre dels nens de la cova del nord de Tailàndia

L’operatiu es reprèn avui per socórrer els vuit menors i un adult que encara hi estan atrapats

Actualitzada 09/07/2018 a les 07:17

Agències Mae Sai

Els equips de rescat van treure ahir quatre dels dotze menors i un adult atrapats des de fa més de dues setmanes en una cova del nord de Tailàndia, en un complicat operatiu que es reprèn avui. Les quatre persones rescatades van ser traslladades en helicòpter fins a l’hospital provincial de Chiang Rai per avaluar el seu estat de salut.

Un contingent internacional format per divuit bussos es va endinsar a la cova amb la determinació de tornar acompanyat amb les víctimes, 12 menors d’entre 11 i 16 anys i un adult de 26 anys. Els socorristes van recórrer uns quatre quilòmetres fins arribar on es troba el grup per acompanyar-lo en el seu camí a l’exterior.

Els nois, molts dels quals abans del rescat no sabien nedar, han rebut dins de la gruta un curs intensiu sobre el maneig dels equips d’immersió. Les precipitacions eren una de les principals preocupacions de les autoritats, a causa que l’aigua filtrada per la muntanya pot tornar a inundar les galeries i anul·lar el drenatge.

Narongsak Ossottanakorn, portaveu oficial dels equips d’emergències, va assegurar que la situació dels menors és “perfecta”, però va refusar precisar els seus noms o les edats. “La missió ha estat més reeixida del que esperàvem”, va dir el portaveu. Finalment van ser quatre els menors rescatats de la cova, després que mitjans locals, que citaven fonts oficials, parlessin en un principi de sis.

Avui es reprenen les tasques de salvament, interrompudes perquè els serveis d’emergències substitueixin les bombones d’aire comprimit col·locades al llarg de la travessia i avaluar la nova fase de l’operatiu. Narongsak va informar que les tasques es duran a terme de forma gradual i podrien prolongar-se durant dos o tres dies. Els altres nou atrapats continuen a la cova, a uns quatre quilòmetres de profunditat, on van ser trobats dilluns després d’una recerca que es va iniciar fa quinze dies. El primer rescatat va sortir de la gruta a les 17.40 hora local i el segon deu minuts després, mentre que els altres dos es van demorar més de dues hores.